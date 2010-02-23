همایش نقش بسیج در خنثی کردن تهدید نرم در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سردار علی محمد نایینی ظهر سه شنبه در این آیین گفت: بصیرت مردم خنثی‌کننده تهدیدهای نرم دشمنان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی بیان داشت: باورهای دینی، ارزش‌های اسلامی، جایگاه رهبری در مدیریت نظام، بصیرت بخشی و بسیج همه‌جانبه ملت، فرهنگ و نمادهایی عاشورایی مولفه‌های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی است.

نایینی گفت: نخستین گام برای مقابله با جنگ نرم دشمنان نظام شناخت تین نوع نبرد و راه‌های موثر مقابله با آن است.

وی تصریح کرد: باید اهداف جنگ نرم را شناخت و باید دانست که چه کسانی هدایت کننده این جریان بوده و در چه فرایندی به اهداف خود در جنگ نرم می‌رسند.

معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره به نقش بسیج در آگاه‌سازی جامعه برای مقابله با تهدید دشمنان افزود: امروز بسیج با اقتدار و بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی روز دنیا در مقابل تمام دشمنان ایستاده است.