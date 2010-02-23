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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

همایش نقش بسیج در خنثی کردن تهدید نرم در ایلام برگزار شد

همایش نقش بسیج در خنثی کردن تهدید نرم در ایلام برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: همایش تبیین نقش بسیج در خنثی کردن تهدید نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان با حضور معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین کشور در ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سردار علی محمد نایینی ظهر سه شنبه در این آیین گفت: بصیرت مردم خنثی‌کننده تهدیدهای نرم دشمنان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی بیان داشت: باورهای دینی، ارزش‌های اسلامی، جایگاه رهبری در مدیریت نظام، بصیرت بخشی و بسیج همه‌جانبه ملت، فرهنگ و نمادهایی عاشورایی مولفه‌های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی است.

نایینی گفت: نخستین گام برای مقابله با جنگ نرم دشمنان نظام شناخت تین نوع نبرد و راه‌های موثر مقابله با آن است.

وی تصریح کرد: باید اهداف جنگ نرم را شناخت و باید دانست که چه کسانی هدایت کننده این جریان بوده و در چه فرایندی به اهداف خود در جنگ نرم می‌رسند.

معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره به نقش بسیج در آگاه‌سازی جامعه برای مقابله با تهدید دشمنان افزود: امروز بسیج با اقتدار و بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی روز دنیا در مقابل تمام دشمنان ایستاده است.

کد مطلب 1039567

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