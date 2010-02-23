366 دانشجوی مسلمان و غیرمسلمان دانشگاه واشنگتن روزه گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، حامیان تجاری این برنامه قرار است مبلغی را که از پیش مورد توافق قرار گرفته به ازای هرفرد روزه دار به سازمان امداد اسلامی به عنوان سازمان غیرانتفاعی خیریه بپردازند تا این سازمان غیر انتفاعی بتواند به تأمین غذا، آب و پناهگاه برای قربانیان زلزله هایئتی کمک کند.

شرکت کنندگان در رویداد روزه داری یک روزه گردهم جمع شدند تا روزه خود را با غذای فراهم شده از سوی حامیان تجاری این برنامه باز کرده و تجارب خود را از این یک روز با دیگران سهیم شوند.

داستنیگ چیانگ از دانشجویان سال اول چند روز پیش از آغاز این برنامه اطلاعات آن را از انجمن دانشجویان مسلمان دریافت کرده و این فرصت را مغتنم شمرده بود تا به قربانیان هایئتی کمک کند، وی این اقدام را تنها کاری دانست که می تواند برای مردم هایئتی در سطح شخصی انجام دهد.

محمد سرهان سخنران این مراسم تجربه شخصی خود را از فراهم کردن غذا برای افرادی که نیازمند و گرسنه هستند صحبت کرد و گفت: تأمین این غذا بدون درک کامل از احساس آن گرسنگان و نیازمندان میسر نمی شود.

این برنامه جدا از جمع کردن بودجه برای هدف از پیش مشخص شده در نظر دارد به آگاهی دانشجویان دانشگاه واشنگتن کمک کند. برنامه روزه داری یک روزه به غیرمسلمانان کمک می کند اطلاعات دست اولی درباره ماه رمضان مسلمانان کسب کنند، اوقاتی که دانشجویان مسلمان در میان همتایان غیرمسلمان خود درس می خواهند و زندگی روزمره را ادامه می دهند اما روزه دار بوده و براساس تعالیم دینی طی روز از خوردن و آشامیدن پرهیز می کنند.

سحر دیویس از اعضای انجمن دانشجویان مسلمان که به صورت داوطلب در این برنامه کار می کرد گفت از این که تعداد چشمگیری از غیر مسلمانان را در مراسم افطاری مشاهده می کند بسیار مسرور است.

وی گفت: از آنجا که این هدف به دین مربوط می شود تصور نمی کردم که افراد بسیاری در آن شرکت کنند.

این درحالی است که این رویداد پیشتر در میان دانشجویان مسلمان دانشگاه ای و ام تگزاس نیز با موفقیت برگزار شده بود. این برنامه نیازمند میزان بالای تعهد داوطلبان پیش از آغاز برنامه است، اما در نهایت داوطلبان از نتایج آن ابزار رضایت کردند.