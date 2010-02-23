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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۹

با حضور وزیر بهداشت؛

آغاز بهره برداری از آبرسانی شهر مود خراسان جنوبی

آغاز بهره برداری از آبرسانی شهر مود خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: صبح امروز سه شنبه بهره برداری از طرح آبرسانی شهر مود شهرستان سربیشه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انجام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی صبح سه شنبه در این مراسم گفت: با اجرای این طرح 100 درصد مردم این شهر از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.

غلامرضا طاهری به جزئیات این پروژه اشاره کرد و بیان داشت: در راستای اجرای این پروژه خط انتقال به طول 10 کیلومتر با لوله پلی اتیلن به قطر 200میلی متر، احداث ایستگاه پمپاژ،به ظرفیت 25 لیتر بر ثانیه و احداث مخزن تعادلی به ظرفیت 200 کیلو متر انجام شده است.

وی مجموع اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه را بیش از هشت میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد: این اعتبار از محل های تملک و دارایی، ملی استانی شده و حوادث تأمین شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی یادآور شد: با بهره برداری از طرح آبرسانی شهر مود که از سال 86 آغاز شده، پنج هزار خانوار از مردم شهر مود از آب آشامیدنی بهره مند شدند.

کد مطلب 1039574

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