آغاز بهره برداری از آبرسانی شهر مود خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی صبح سه شنبه در این مراسم گفت: با اجرای این طرح 100 درصد مردم این شهر از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.

غلامرضا طاهری به جزئیات این پروژه اشاره کرد و بیان داشت: در راستای اجرای این پروژه خط انتقال به طول 10 کیلومتر با لوله پلی اتیلن به قطر 200میلی متر، احداث ایستگاه پمپاژ،به ظرفیت 25 لیتر بر ثانیه و احداث مخزن تعادلی به ظرفیت 200 کیلو متر انجام شده است.

وی مجموع اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه را بیش از هشت میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد: این اعتبار از محل های تملک و دارایی، ملی استانی شده و حوادث تأمین شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی یادآور شد: با بهره برداری از طرح آبرسانی شهر مود که از سال 86 آغاز شده، پنج هزار خانوار از مردم شهر مود از آب آشامیدنی بهره مند شدند.