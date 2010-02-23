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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۸

با حضور وزیر علوم؛

مسئولان فرهنگی دانشگاهها امروز در قم گرد هم می‌آیند

مسئولان فرهنگی دانشگاهها امروز در قم گرد هم می‌آیند

معاونان دانشجویی و فرهنگی و مدیران فرهنگی و دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور امروز در دانشگاه قم گرد هم می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری جلسات تخصصی امور دانشجویی و رفاهی، برگزاری جلسه تخصصی امور فرهنگی، انتخاب دو نماینده از سوی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها در هیئت مرکزی نظارت شورای صنفی از برنامه‌ های این گردهمایی 3 روزه است.

مسئولان فرهنگی دانشگاهها و وزارت علوم امروز در بیت حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی نیز حضور پیدا می کنند و دیدار با حضرت آیت‌ الله مکارم شیرازی در ادامه این گردهمایی سه روزه انجام می شود.

کامران دانشجو - وزیر علوم، محمود ملاباشی - معاون دانشجویی وزیر علوم و غلامرضا خواجه سروی - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این گردهمایی حضور خواهند یافت.

کد مطلب 1039575

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