به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری جلسات تخصصی امور دانشجویی و رفاهی، برگزاری جلسه تخصصی امور فرهنگی، انتخاب دو نماینده از سوی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها در هیئت مرکزی نظارت شورای صنفی از برنامه‌ های این گردهمایی 3 روزه است.

مسئولان فرهنگی دانشگاهها و وزارت علوم امروز در بیت حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی نیز حضور پیدا می کنند و دیدار با حضرت آیت‌ الله مکارم شیرازی در ادامه این گردهمایی سه روزه انجام می شود.

کامران دانشجو - وزیر علوم، محمود ملاباشی - معاون دانشجویی وزیر علوم و غلامرضا خواجه سروی - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این گردهمایی حضور خواهند یافت.