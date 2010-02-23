ایران از آمریکا شکایت می کند / ریگی مهره آمریکا بود / شرط مبادله سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با موضوع سفر رئیس جمهور به سوریه که قرار است اواخر هفته جاری صورت گیرد اظهار داشت: دکتر احمدی نژاد روز پنجشنبه به منظور توسعه روابط دو جانبه ایران و سوریه عازم دمشق خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفت: ما موقعیت بسیار ممتازی در منطقه داریم و جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری ها جایگاه بسیار مهمی دارد. بر همین اساس رایزنی مستمر با کشورهای مختلف در دستور کار ایران قرار دارد.

ایران محبوبترین کشور نزد ملت های دنیاست

مهمانپرست در پاسخ به سئوال خبرنگاری که آیا این سفر و نیز سفر وزرای دفاع و کشور به قطر با تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی ارتباطی دارد، خاطر نشان کرد: این سفرها نشاندهنده عمق دوستی و صمیمت و نیز همکاری ها و برنامه ریزی ها برای رشد منطقه است. البته صهیونیست ها برای ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی سعی می کنند نگرانی هایی ایجاد کنند و خطر فرضی را به جای خود معرفی کنند تا مردم از خطر خودشان منحرف شوند اما مردم ما و نیز ملت های منطقه بسیار آگاه هستند.

وی تاکید کرد: کشور ما محبوبترین کشورها نزد ملت ها و افکار عمومی دنیاست و رژیم صهیونیستی نیز روز به روز رسوا تر می شود.

کاکاوند بیگناه است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با کارشکنی فرانسه در آزاد کردن کاکاوند تبعه ایرانی زندانی در این کشور، بیان داشت: اتباع ایرانی با طراحی هایی که از قبل انجام می شود توسط آمریکایی ها ربوده می شوند و این کشور برای اتباع ما دام می گذارد و به تجار ما اتهاماتی را وارد می کند و این روند کار درستی نیست و غیر اخلاقی به شمار می رود بارها تذکر داده ایم که آمریکا نسبت به عملکرد خود در این رابطه تجدید نظر کند چون با این روش ها نمی توان به ملت ایران فشار آورد انتظارما از کشورهای ثالث این است که تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نگیرند.

مهمانپرست با بیان اینکه کاکاوند تاجر ایرانی است که بیگناهی او محرز است، گفت: انتظارمان این است که فرانسه هر چه سریعتر برای آزادی وی اقدام کند.

تحرکات آمریکا نشانه مستاصلی

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در رابطه با سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به منطقه و دیدارهای او سئوال کرد که این سفرها می تواند کارشکنی در روابط ایران و عربستان باشد و مهمانپرست در پاسخ اظهار داشت: این تحرکات نشاندهنده مستاصلی برخی کشورها در به سرانجام رسیدن طراحی هایشان و توطئه های آنان است و وقتی که ناامید می شوند دست به این تحرکات می زنند.

تناقضات در سیاست خارجی آمریکا مشهود است

مهمانپرست همچنین تاکید کرد: در سیاست خارجی آمریکا تناقضات و مشکلات متعددی دیده می شود و لابی صهیونیستی برای تحریک مقامات آمریکا نسبت به انجام اقدامات غیر قانونی فعال است.

ریگی توسط آمریکا حمایت می شد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی در خصوص دستگیری سرکرده گروهک تروریستی در شرق کشور تصریح کرد: جزئیات دستگیری ریگی از سوی مقامات امنیتی به زودی اعلام خواهد شد اما نکته مهم این است که سرکرده یک گروهک تروریستی با زیر پا گذاشتن اصول انسانی دست به جنایات متعدد می زد و توسط آمریکا نیز حمایت می شد و این یک رسوایی دیگر برای کشورهای مدعی حقوق بشر است.

ریشه تنش های امنیتی منطقه 20 هزار کیلومتر دورتر

وی با اشاره به قرار داشتن نام جندالله در لیست گروهک های تروریستی کشورهای اروپایی ابراز داشت ریشه تنش های امنیتی و سیاسی منطقه از 20 هزار کیلومتر دورتر هدایت می شود.

رد قرار مبحوح با مقامات ایرانی در دبی

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پاسخ به سئوالی ادعای رسانه های غربی مبنی بر اینکه محمود المبحوح پیش از ترور قرار بوده با مقامات ایران در دبی دیدار کند را رد کرد و گفت: این موضوع صحت ندارد.

وی در این باره اضافه کرد: اینکه فردی را انتخاب کنند و ترور او توسط بالاترین مقامات رژیم نامشروع صهیونیستی تصویب شود و در دستور کار قرار بگیرد و با گذرنامه سیاسی نیز دست به این کار می زنند رسواترین اقداماتی است که حمایت غرب از رژیم نامشروع و جنایتکار صهیونیستی که سمبل تروریسم دولتی است را نشان می دهد.

ایران از آمریکا شکایت می کند

مهمانپرست در پاسخ به یکی دیگر از سئوالات در رابطه با راهکارهای وزارت امور خارجه برای استیفای حقوق اتباع ایرانی زندانی در آمریکا تصریح کرد: غیر اخلاقی ترین روش ها توسط آمریکا در رابطه با اتباع ایرانی در پیش گرفته شده آنان از طریق ایمیل اتباع ما را برای خرید و فروش برخی اقلام تشویق می کنند و بعد می گویند این اقلام کاربرد دوگانه دارد و آنان را بازداشت می کنند و بدون رسیدگی به اتهاماتشان، آنان را زندانی می کنند و هیچ حقوق کنسولی در رابطه با آنان رعایت نمی کنند و ما توصیه می کنیم آمریکا دست از اینگونه اقدامات بردارد و ما با تمام ظرفیت های حقوقی و سیاسی به استیفای کامل حقوق شهروندان ایرانی می پردازیم و به شدت نسبت به اتباع خود حساس هستیم و در رابطه با اقدامات آمریکا نیز شکایت خواهیم کرد و اقداماتی را نیز شروع کرده ایم که برخی از این اقدامات به نتیجه رسیده است.

اتهامات به ایران در عراق انتخاباتی است

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی در داخل عراق نسبت به دخالت ایران در امور داخلی این کشور اتهاماتی را مطرح می کنند، یادآور شد: مطالبی که اظهار می شود عمدتا مربوط به انتخابات عراق است و برخی افراد سعی می کنند ارتباط خوب عراق با کشورهای همسایه به خصوص ایران را مخدوش جلوه کنند و در آن خلل ایجاد کنند اما همه این مسائل ربط مستقیم به انتخابات عراق دارد و کسانی که نسبت به توفیق در این انتخابات نا امید هستند اتهامات بی اساس می زنند اما این رویکرد تاثیری در مردم عراق نخواهد داشت و ما برای مردم عراق آرزوی توفیق داریم.

اورودیف در دستور کار

مهمانپرست در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید سهم 10 درصدی ایران از کارخانه غنی سازی فرانسه موسوم به اورودیف به چه صورت پیگیری می شود، تاکید کرد: قراردادهای ما با برخی کشورهای غربی که برای ایران حقوقی ایجاد کرده باشد اما این کشورها زیر بار آن نروند را پیگیری می کنیم و از آن کوتاه نخواهیم آمد و از همه مجال های حقوقی برای پیگیری آن استفاده می کنیم اما اطلاع مردم دنیا ازعدم پایبندی کشورهای غربی به تعهدات نشان می دهد که علیرغم همه ادعاهای آنان ما نمی توانیم به تعهدات آنان اعتماد کنیم و مردم ما نسبت به این کشورها بی اعتماد هستند.

کشورهای غربی نگران برنامه هسته ای ایران نباشند

وی در خصوص اظهار نگرانی وزیر خارجه ایتالیا نسبت به برنامه هسته ای ایران، گفت: کشورهای اروپایی و ایتالیا نباید در رابطه با برنامه هسته ای ایران نگران باشند چون فعالیت های ما تحت نظارت آژانس و با همکاری بازرسان آن در چارچوب اهداف انسانی و به منظور تامین نیازهای داخلی انجام شده است.

وی تبلیغات صورت گرفته در رابطه با این موضوع را اینگونه تشریح کرد که برخی کشورها در صددند با پرداختن به موضوع ایران مهمترین بندهای دیگر ان پی تی را در حاشیه قرار دهند چرا که عاری شدن جهان از سلاح هسته ای و خلاء سلاح کشورهای دارنده سلاح اتمی یکی از بندهای ان پی تی است که باید در رابطه با آن اقدام شود.

از ان پی تی خارج نمی شویم و تعهدات بیشتر را هم نمی پذیریم

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران قصد کاهش همکاری با آژانس و یا خروج از ان پی تی را دارد، تصریح کرد: قصد نداریم از ان پی تی خارج شویم و همکاری هایمان را با آژانس ادامه می دهیم.

دستیاری ویژه وزیر خارجه ادامه داد: ضمن اینکه قصد خروج از ان پی تی را نداریم لزومی هم نداریم همکاری های خود را فراتر از چارچوب تعهدات دنبال کنیم.

2 نکته خلاف در گزارش آمانو

وی با اشاره به گزارش اخیر مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی یادآور شد: در این گزارش دو نکته خلاف بین ذکر شده بود یکی اینکه ایران بدون حضور بازرسان غنی سازی 20 درصدی را آغاز کرده در حالیکه با درخواستی که ایران از آژانس داشت دو نفر از بازرسان در هنگام آغاز غنی سازی 20 درصدی حضور یافته بودند و در فیلم ها نیز حضور این دو مشخص است.

سخنگوی وزارت خارجه پرداختن به بحث مطالعات ادعایی را خلاف دیگر گزارش آمانو عنوان کرد و گفت: در حالیکه البرادعی در گذشته موضوع مطالعات ادعایی را با اشاره به بدون سند و مدرک بودن آن مطرح می کرد به علت بی دقتی کارشناسان آژانس و بی توجهی آمانو بحث مطالعات ادعایی به صورت اشتباهی در گزارش مدیر کل آژانس ذکر شده است.

مهمانپرست ابراز امیدواری کرد که آمانو اشتباهات خود را در گزارش اخیر اصلاح کند و گفت: سفیر ما در آژانس پیگیر این موضوع است.

توصیه به آمانو

مهمانپرست با اشاره به بی تجربه بودن مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: امیدواریم که آمانو با گذر زمان و کسب تجربیات بیشتر در تهیه گزارش های خود با دقت بیشتر عمل کند.

ایران به آژانس نامه نوشت

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که در رابطه با نامه جدید جمهوری اسلامی ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد: طی نامه ای که به آژانس ارسال کرده ایم مجددا آمادگی کشورمان برای همکاری با آژانس به منظور تامین نیازهای سوخت رآکتور تهران نقطه نظرات خود را اعلام کرده ایم.

وی اضافه کرد: اگر شرایط ما از سوی طرف مقابل تامین شود ایران برای تبادل سوخت آمادگی دارد.

مهمانپرست ابراز امیدواری کرد که شرایط مورد نظر ایران مورد پذیرش طرف مقابل قرار گیرد گفت: اگر شرایط ایران پذیرفته شود همچنان راه تعامل و همکاری باز است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: ایران در نامه خود به آژانس ایرادات گزارش اخیر مدیر کل آژانس را برشمرده و خواستار اصلاح آن شده است.

ترور مقام حماس باعث شرمندگی اروپایی هاست

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که با اشاره به ترور یکی از مقامات حماس در دبی با استفاده از گذرنامه های اروپایی صورت گرفته، تصریح کرد: ترور اخیر در دبی رسوایی رژیم صهیونیستی در انجام ترورها آن هم به شکل دولتی و نیز رسوایی برای کشورهای اروپایی بود که بر خلاف مقررات کنوانسیون وین با استفاده از گذرنامه های سیاسی و دیپلماتیک همکاری مستقیم یا غیر مستقیم در انجام این ترور را نشان داده است.

مهمانپرست ادامه داد: استفاده از گذرنامه اروپایی درترور دبی باعث شرمندگی اروپایی ها است و کشورهای مدعی حقوق بشر که همواره از این ابزار برای فشار به کشورها استفاده می کنند چگونه می توانند جوابگوی ملت ها در همکاری با تروریسم دولتی آن هم از سوی رژیمی که وجودش سراسر نامشروع و به اقدامات تروریستی منوط است باشد.





واکنش به خبر احکام سنگین برای اتباع ایران در عراق

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران پرسید که برخی رسانه ها خبر داده اند برای تعدادی از اتباع ایرانی در کشور عراق احکام سنگین صادر شده است آیا این خبر را تایید می کنید که مهمانپرست در پاسخ تصریح کرد: متاسفانه برخی از اتباع ایرانی به خاطر شوق زیارت عتبات عالیات به صورت غیرمجاز وارد عراق می شوند و ما خواهش کردیم که مردم در چارچوب قانونی به عراق سفر کنند علاوه بر این برخی نیز به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده اند که در صورت نظارت بیشتر ماموران انتظامی در مرز ایران و عراق این موارد پیش نخواهد آمد.

وی ادامه داد: در چارچوب دیدارهای مستمر کنسولی و پیگیری های مستمر دائما تعدادی از ایرانیان در عراق آزاد می شوند اما در مناسبت های بعدی تعداد دیگری گرفتار می شوند.

مبادله فقط در خاک ایران

مهمانپرست در پاسخ به سئوال خبرنگار فرانسه مبنی بر اینکه کشورهای غربی اعلام آمادگی کرده اند در کشور ثالث مبادله اورانیوم انجام شود و آیا ایران با این مبادله موافق است، گفت: ما برای مبادله آمادگی داریم هر چند مشروط کردن تامین سوخت رآکتور تهران که نیازهای انسانی و دارویی را تامین می کند به مبادله کار درستی نیست اما ایران برای تعامل سازنده آمادگی خود را برای مبادله سوخت اعلام کرده است که حتما این تبادل باید در خاک کشور باشد.

هند پیشنهاد داشته باشد بررسی می کنیم

خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه پرسید مقامات هند اعلام کرده اند اگر پاکستان از پروژه خط لوله حذف شوند آماده همکاری برای انتقال گاز ایران به هند هستیم، نظر شما در این رابطه چیست که مهمانپرست تاکید کرد: همکاری ایران با پاکستان در پروژه خط لوله صلح قطعی شده اگر کشورهای دیگر مایل به ملحق شدن به این خط لوله هستند درخواستشان را بدهند بررسی می کنیم.

ابراز امیدواری به توسعه مناسبات تهران - توکیو

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به ژاپن با بیان اینکه این سفر به دعوت همتای آقای لاریجانی انجام شده است، خاطر نشان کرد: ایران و ژاپن ظرفیت های متعددی برای توسعه همکاری ها دارند و با روی کار آمدن دولت جدید در ژاپن امیدواریم ظرفیت های همکاری دو کشور برای توسعه مناسبات بیشتر شود.

محکوم کردن حملات موشکی در افغانستان

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی حمله به مردم افغانستان توسط نیروهای ناتو را حمله به حاکمیت افغانستان عنوان و آن را به شدت محکوم کرد.

برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در ایران

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برگزاری انتخابات پارلمانی عراق با اشاره به اینکه بیشترین اتباع عراقی خارج از این کشور در آمریکا و ایران به سر می برند، گفت: صندوق های زیادی برای اتباع عراقی مقیم ایران در انتخابات آتی پیش بینی شده و عراقیان می توانند با اطمینان خاطر و آرامش برای تعیین سرنوشت خود اقدام کنند.

رئیس جمهور برزیل اردیبهشت در تهران

یکی از خبرنگاران با بیان اینکه رسانه ها به نقل مقامات برزیلی اعلام کرده اند رئیس جمهور این کشور 25 اردیبهشت به تهران سفر خواهد کرد گفت آیا این زمان قطعی است، که سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ گفت: سفر رئیس جمهور برزیل به ایران قطعی است و با توجه به روابط خوب دو کشور میزبان هیئت خوبی از برزیل خواهیم بود و زمان انجام این سفر نیز در همین حول و حوش است.

احمدی نژاد پنجشنبه در دمشق /خبر خوشی در راه است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی اعلام کرد که رئیس جمهور روز پنجشنبه هفته جاری در راستای توسعه مناسبات دو جانبه به سوریه می رود و همچنین گفت: ایران و سوریه روابط استراتژیکی دارند و در این سفر توسعه همکاری های دو جانبه بررسی می شود.

مهمانپرست افزود: در سفر رئیس جمهور به دمشق توافقاتی خواهد شد که خبرهای خوش آن متعاقبا اعلام می شود و در رفت و آمدهای اتباع دو کشور تاثیر مثبت خواهد داشت.