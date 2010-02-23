  1. استانها
  2. فارس
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

عزیزی:

بازداشت شدگان چهارشنبه سوری تاپایان تعطیلات در بازداشت خواهند ماند

بازداشت شدگان چهارشنبه سوری تاپایان تعطیلات در بازداشت خواهند ماند

شیراز - خبرگزاری مهر: فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان شیراز اعلام کرد که بازداشت شدگان چهارشنبه سوری تا پایان تعطیلات در بازداشت خواهند ماند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ابراهیم عزیزی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران بر ضرورت پرهیز از هرگونه اعمال خلاف قانون و اخلاق تاکید کرد و گفت: آگاهی سازی و آگاهی بخشی به جوانان و نوجوانان در آستانه چهارشنبه سوری لازم و ضروری است زیرا در صورتیکه افراد به جهت تخطی از قاتون و اخلاق در مراسم چهارشنبه سوری بازداشت شوند تا پایان تعطیلات و حتی بعد از آن در بازداشت خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه خودروهای متخلف نیز تا پایان تعطیلات توقیف می شوند، افزود: تخلف افراد به صورت مستند ثبت می شود و احدی حق ندارد به بیت المال، فضای سبز و اماکن دولتی و شخصی و... صدمه وارد کند.

رئیس شورای تامین شهرستان شیراز متذکر شد: چهارشنبه سوری بر مبنای شادی، نشاط و تخلیه هیجانات جوانی بوده اما تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهیم بارفتارهای خلاف قانون موجبات نارضیاتی و ناآرامی مردم فراهم شود و در این خصوص به طور قطع برخورد می شود.

عزیزی گفت: تمام اقدامات امنیتی، انتظامی و کنترل برای چهارشنبه سوری لحاظ شده و امید است که چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی تبدیل نشود.

وی با اشاره به محله محوری مراسم چهارشنبه سوری و اینکه نباید در معابر عمومی و محل رفت و آمد مردم اقدام به برپایی آتش کرد، افزود: جلوی هرگونه رفتار خلاف شئونات اسلامی و اخلاقی واقدامات خلاف مصالح امنیتی گرفته خواهد شد.

فرماندار شهرستان شیراز در بخش دیگری از سخنان خود در مورد توزیع بنزین در ظروف از طریق جایگاه های سوخت اشاره کرد و افزود: توزیع بنزین در ظروف ممنوع بوده و شرکت توزیع فرآورده های نفتی و تعزیرات موظف به برخورد جدی و قانونی با متخلفین هستند.

کد مطلب 1039579

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها