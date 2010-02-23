اعطای کارت اعتباری 1.5 میلیون تومانی به 3.5 میلیون کارمند

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جلسه اخیر شورای عالی اشتغال طرح اعطای کارت اعتباری به کارمندان دولت و در مراحل بعدی به کارگران و بازنشستگان به تصویب رسید.

در همین حال، خبرنگار مهر برای اطلاع از جزئیات این طرح از وزارت کار و امور اجتماعی کسب اطلاع کرد بر اساس این طرح قرار است دولت در مرحله اول اجرا که اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود، به 3 میلیون و 500 هزار کارمند کارت اعتباری برای خرید کالای تولید داخل از فرودشگاههای مختلف واگذار کند.

براساس این پیشنهاد، اعتبار هر یک از این کارتها 1 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، برای اجرای این طرح حدود 5250 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

همچنین کارتهای اعتباری که توسط دولت در اختیار کارمندان قرار خواهد گرفت، به صورت قرض الحسنه از منابع بانکها تامین می شود که به صورت 24 قسط 70 هزار تومانی خواهد بود.

این اقدام شورای عالی اشتغال در راستای حمایت از تولیدات داخلی و کمک به کارکنان دولت برای تامین مایحتاج مصرفی خانوار صورت می گیرد.



