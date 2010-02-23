وزیر بهداشت برای پاسخگویی درباره آزمون دستیاری به مجلس می رود

محمدرضا رضایی کچویی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: از وزیر بهداشت و برخی دیگر از مسئولان این وزارتخانه دعوت شده تا با حضور در جلسه عصر امروز کمیسیون بهداشت اطلاعات کامل تری از چگونگی خرید سئوالات آزمون دستیاری که منجر به ابطال این آزمون شد به ما ارائه دهند.

وی گفت: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در قبال این اتفاق نظرات گوناگونی دارند از جمله اینکه برخی معتقدند حداقل این کار این بود که وزیر بهداشت از کسانی که در این آزمون شرکت کرده و استرس زیادی را پشت سر گذاشتند عذرخواهی می کرد.

رضایی افزود: برخی دیگر معتقدند از آنجا که ما در سالهای پیش نیز چنین تجربه ای داشته ایم و این شبهه وجود داشته که سئوالات فروخته شود، باید تدبیری اندیشیده می شد تا از این کار جلوگیری شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت اظهار داشت: برخی دیگر معتقدند وزیر بسیار خوب عمل کرده و تصمیم شجاعانه ای در ابطال آزمون گرفته است و این نشان می دهد که وزیر مصمم به رعایت عدالت است.

وی خاطرنشان کرد: ما همچنین این موضوع را به طور جدی پیگیری می کنیم تا مشخص شود سئوالات به چه شکل لو رفته و مقصر واقعی کیست. آیا وزارتخانه بی تدبیری کرده یا سهل انگاری از سوی مسئولان دیگر بوده است یا اینکه شبکه پیچیده ای خارج از وزارتخانه مسئول این اتفاق بوده است.