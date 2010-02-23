دستگیری ریگی به توسعه استان سیستان و بلوچستان شتاب می بخشد

عباسعلی نورا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با تاکید بر اینکه مسئولان امنیتی و ارگانهای مسئول در دستگیری ریگی کار بسیار بزرگی انجام دادند، گفت: وجود شرور و خبیثی چون عبدالمالک ریگی تبعات منفی زیادی برای استان از جمله توسعه آن داشت و خسارات زیادی به شهروندان ما چه شیعه و چه سنی وارد کرد.

وی افزود: این کار عظیم در دستگیری ریگی نشان از اقتدار جمهوری اسلامی دارد و این پیام را به همه معاندان نظام می رساند که شما نمی توانید هیچگاه در حاشیه امن باشید. نظام جمهوری اسلامی چنان اقتداری دارد که امثال شما با وجود حمایت بیگانگان نمی توانید برای همیشه اهداف خود را محقق کنید.

نماینده زابل و زهک یادآور شد: این اتفاق در عرصه بین‌المللی نیز به ارگانهای بین‌المللی نشان داد نظام جمهوری اسلامی هم در درون و هم بیرون از خاک خود از اقتدار زیادی برخوردار است و این حرکت نظام هشداری به جریانهای جاسوسی بین‌المللی دنیا بود.

وی تصریح کرد : عبدالمالک ریگی به خودی خود شخص مقتدری نبود اما جریانات جاسوسی چون اسرائیل و کشورهای غربی پشت او بودند که دستگیری وی برای این کشورها نیز درس عبرتی شد.

نورا دستگیری ریگی را به مردم استان سیستان و بلوچستان اعم از شیعه و سنی تبریک گفت و اظهار داشت: این نوید را به مردم می دهیم که اگر جریانات شرور در منطقه از بین بروند شاهد توسعه استان خواهیم بود.

وی از دولت نیز خواست با ریشه کن شدن این گروهک تروریستی نگاه توسعه ای به استان سیستان و بلوچستان را تعقیب کند.