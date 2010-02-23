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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۳

گلستان 150 مسجد جدید نیاز دارد

گلستان 150 مسجد جدید نیاز دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: باید بین 120 تا 150 جدید در استان احداث شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته وحدت بیان داشت: اکنون دو هزار و 20 مسجد در استان وجود دارد که از نظر توزیع وپراکندگی مناسب نیست.

وی با گرامیداشت فرارسیدن هفته وحدت اظهار داشت: مسئله وحدت از اهمیت بسزایی برخوردار است و سود مسلمانان در وحدت است و دشمن به دنبال اختلاف بین شیعه و سنی است.

وی خاطرنشان کرد: برای تقویت وحدت، مهمترین مسئله تاثیرگذار، کار فرهنگی است و که در این حوزه نقش کلیدی دارد و یکی از مولفه های تاثیرگذار، شعر است.

به گفته حجت الاسلام ولی نژاد، شعر از لطافت و ارزشمندی برخوردار است و لطافت و زیایی شعر و برد موثر آن می تواند کمک کننده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: بین شیعه و سنی نقاط مشترک زیادی مانند، قرآن، کعبه، پیامبر اکرم (ص) و .. وجود دارد که تقویت کننده وحدت است.

وی از برگزاری کنگره منطقه ای شعر اهل بیت در هفته وحدت در استان خبر داد و گفت: این کنگره برای اظهار و ابراز محبت به اهل بیت در استان برگزار می شود.

وی با اشاره به توفیقات اداره کل در سال جاری بیان داشت: واحد روابط عمومی این اداره کل در سال جاری توانست رتبه اول کشوری را بدست آورد.

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: در حوزه قرآنی نیز برنامه های این اداره کل در سال جاری محقق شده است و جشنواره قرانی جوان، محالف انس با قران از جمله برنامه هایی است که اجرا شد.

کد مطلب 1039586

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