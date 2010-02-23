آیین نامه سازمان زندانها اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تربت جام، غلامحسین اسماعیلی ظهر سه شنبه در جلسه ای با حضور جمعی از مسئولان با اشاره به اصلاح آیین نامه سازمان زندان ها افزود: اصلاح آیین نامه سازمان زندان های کشور در دست اقدام است و علاوه بر گذاشتن ضابطه برای اعطای مرخصی زندانیان ، برای دوران مرخصی نیز برنامه وجود دارد.

رئیس سازمان زندانهای کشور گفت: طوری که باید ورود و خروج زندانیان تحت کنترل باشد و زندانی باید مراقب رفتار و کردار خود در دوران مرخصی باشد.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: خطاهای دوران مرخصی خطاهای زیادی نیست اما همین مقدار خطا را باید کاهش بدهیم.

وی با اشاره به نیاز توسعه فضاهای زندانها گفت: برای توسعه فضاهای زندان ها باید از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده کرد و استانداریها، فرمانداریها و دیگر دستگاه های اجرایی شهرستان ها هماهنگی و همکاری لازم را با زندان ها انجام دهند و بعضی از هزینه ها را مانند توسعه پروژه های آب رسانی – برق رسانی و غیره را سرشکن کنند و این گونه هزینه ها نباید بر سازمان تحمیل شود.

وی تصریح کرد: اگر مدیران کشوری و استانی جمعیت زندان را به عنوان یک نقطه جمعیتی بپذیرند و امکانات را در اختیار قرار دهند بسیاری از مشکلات محیط هایی همچون زندان ها مرتفع می شود.

وی در جمع مددجویان بسته، اندرزگاه نوجوانان و بند مشاوره گفت : مددجویان در بندهای مشاوره نسبت به اصلاح خود اقدام کنند و تجربیات خود را در اختیار دیگر مددجویان قرار دهند تا شاهد زندان هایی سالم با محیط مناسب به منظور اصلاح مجرمان باشیم.

این مسئول کشوری ضمن بازدید از پروژه جدید زندان تربت جام خواستار پیگیری و تسریع در ساخت پروژه مذکور از سوی مدیر کل زندان های خراسان رضوی شد.

اسماعیلی همچنین در بازدید از مرکز جدید حرفه آموزی گفت: اشتغال از مهمترین اولویتهای زندانها برای مددجویان است.

در این جلسه کامل رئیس اداره زندان تربت جام گزارشی از فعالیتهای فرهنگی و وضعیت زندان را بیان کرد و با اشاره به تراکم جمعیت کیفری در بند بسته، تسریع در احداث زندان جدید را خواستار شد.

وی گفت: فعالیت های فرهنگی در زندان منجر به کاهش چشم گیر تخلف در بین مددجویان بسته شده و در همین رابطه پیشنهاد میشود جشنواره قرآنی در شهرستان برای زندانیان و خانواده ها با مساعدت اداره کل برگزار شود.

حجت الاسلام حقی دادستان شهرستان تربت جام نیز با تشریح وضعیت منطقه خواستار تسریع در احداث و تکمیل پروژه جدید زندان تربت جام شد.