دهمین هفته صدر نشینی "آواتار" در فروش جهانی

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر، "آواتار" که هم اکنون در 7247 سالن سینمای 71 کشور جهان در حال نمایش است این هفته 48.5 میلیون دلار فروخت. این رقم فروش افتی معادل 18 درصد نسبت به هفته قبل را نشان می دهد.



فروش فیلم علمی – تخیلی جیمز کمرون در بازار جهانی تا کنون 1.780 میلیارد دلار بوده که با احتساب فروش 688 میلیون دلاری فیلم در اکران آمریکای شمالی مجموع فروش فیلم تا کنون به رقم 2.468 میلیارد دلار بالغ شده است.



"آواتار" هفته گذشته در 529 سالن سینمای فرانسه 5.1 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش فیلم در این کشور پس از ده هفته اکران به 164 میلیون دلار رسید.



"جزیره شاتر " فیلم جدید مارتین اسکورسیزی که هفته گذشته در نخستین هفته اکران خود در آمریکا و کانادا صدر نشین جدول شده بود این هفته در 9 کشور به نمایش در آمد و در مجموع 9.1 میلیون دلار فروخت.



فیلم " قفسه رنج" ساخته کاترین بیگلو که از بخت های اصلی جایزه اسکار امسال به شمار می رود این هفته در استرالیا اکران شد و با فروشی معادل 355000 دلار در رده هشتم جدول فروش ایستاد.



"روح نگار" فیلم رومن پولانسکی خم که هفته گذشته برنده جایزه خرس نقره ای بهترین کارگردانی شد در آلمان به نمایش عمومی در آمد و با فروش 871000 دلاری در رده دهم ایستاد.

کد مطلب 1039590