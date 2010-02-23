ورود ایران به ساخت رادارهای باند متوسط و بلند/ وضعیت سامانه ضدموشکی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی در حاشیه مراسم افتتاح سمینار فناوری سیستمهای راداری در دانشگاه صنعتی شریف رادار را از فناوریهای کلیدی در دنیای امروز نام برد و افزود: فناوری رادار، فناوری مهمی است که در حوزه های هوایی، دریایی، زمینی و فضایی کاربرد دارد و یکی از کلیدی ترین فناوریهای روز دنیا محسوب می شود به گونه ای که در بررسی وضعیت توانمندی فناوری کشورها یکی از مواردی که به آن توجه می شود میزان توانمندیهای آنها در حوزه رادار است.

وی وضعیت کشور در حوزه فناوریهای راداری را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: خوشبختانه شرکتهای خصوصی، صنایع دفاعی، دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان پیشرفتهای خوبی در زمینه سیستم های راداری در حوزه های دریا پایه، زمینی و رادارهایی برای تشخیص در باندهای مختلف فرکانسی در ارتفاعات مختلف داشته اند به طوری که امروز با استفاده از این سیستمها می توان هدف را تشخیص داد و شناسایی کرد.

وحیدی حوزه رادار را نمونه مطلوبی از همکاری و مشارکت بخش خصوصی با دانشگاه دانست و خاطرنشان کرد: دستاوردهایی که در این حوزه عرضه شده است نمونه ای از تجلی وحدت و توانمندی علمی کشور در پاسخ به نیازهای کشور است.

وی به کاربردی کردن دستاوردهای پژوهشگران در صنایع دفاعی اشاره کرد و یادآور شد: تولیدات زیادی در حوزه رادار در باندهای مختلف داریم که در حال حاضر استفاده های وسیعی از دستاوردهای پژوهشگران در حوزه رادار می شود و قرار است با بهره گیری از توانمندیهای داخلی برنامه هایی تدوین شود تا پیشرفت کشور در این حوزه سرعت بیشتری گیرد.

تحویل S300 پس از رفع مشکلات

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به تعویق تحویل S300 (سامانه های روسی ضد موشکی) از سوی روسیه گفت: یکسری اشکالات فنی از سوی روسیه در زمینه این سیستم ارائه شد که قرار است پس از برطرف شدن این اشکالات تحویل داده شود.

آغاز فعالیت برای تولید رادار باند بلند

وحیدی با تاکید بر اینکه کشور به سیستم های راداری باند و ارتفاع کوتاه، متوسط و بلند نیاز دارد در پاسخ به مهر گفت: در حال حاضر فعالیتهایی در این زمینه آغاز شده است که بخشی از این نیازها برطرف شده است و بخش دیگر در فاز مطالعاتی و تحقیقاتی است.