به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، فریدون پروینیان صبح سه شنبه در دیدار با اعضای مجتمع شهید رجایی دو شورای حل اختلاف شهر قزوین اظهار داشت: افزایش صلاحیتها و ورودی پرونده‌ها به شورای حل اختلاف سبب افزایش مدت زمان رسیدگی شده است که به تناسب آن باید شعبه‌ها و نیروی انسانی نیز افزایش پیدا کند.



وی افزود: موقعیت خاص قزوین، مهاجر پذیری، صنعتی بودن و جمعیت بالای این شهر سبب افزایش ورودی پرونده‌ها شده در حالی که متناسب با این افزایش به دلیل کمبود امکانات و منابع مالی تعداد شعب و نیروی انسانی متناسب با آن افزایش پیدا نکرده است.

رئیس کل شوراهای حل اختلاف قزوین بیان کرد: روزانه حدود 120 تا 140 فقره پرونده به شعبه‌های مجتمع شهید رجایی شماره دو ارجاع و بین شعب خانواده، کیفری و حقوقی تقسیم می‌شود.



وی خاطر نشان کرد: افزایش مراجعان شورا بیانگر این نکته است که مراجعان از عملکرد شورا رضایت دارند ولی به هر حال در احکام صادره همواره یک طرف اراضی نمی شود اما در مورد پرونده‌هایی که منجر به صلح و سازش می‌شود با در نظر گرفتن حقوق دو طرف معمولا رضایت دو طرف جلب می شود.

پروینیان با اشاره به نحوه همکاری افراد با شورای حل اختلاف یادآورشد: فرادی که علاقمند به همکاری با شورا هستند، طبق قانون باید شرایط اولیه از جمله داشتن حداقل 35 سال سن، تحصیلات لیسانس، متاهل و اخلاق و رفتار اسلامی را دارا باشند.

وی اضافه کرد: تمام کسانی که شرایط ورود به شورا را داشته باشند دوره یک ماهه کارآموزی را در شعب مختلف شورا طی می کنند و پس از آن با بررسی عملکرد افراد متقاضی می‌ توانند به عنوان عضو علی‌البدل در شورا مشغول به کار شوند و اگر بتوانند با فعالیت خود جایگاه مناسبی پیدا کنند به عضو اصلی تغییر وضعیت می ‌دهند.



مجتمع شهید رجایی دو شورای حل اختلاف شهر قزوین دارای 30 شعبه است که 135 عضو اصلی و علی‌البدل، 60 مسئول دفتر و رایانه، 18 قاضی مشاور، 10 نفر به عنوان کادر اداری و خدماتی و چهار نفر مأمور انتظامی در این مجتمع مشغول فعالیت هستند.