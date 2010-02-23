"شکلات داغ" اوایل تابستان اکران عمومی می شود

حامد کلاهداری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم نسبت به نسخه جشنواره فیلم فجر برای اکران عمومی تغییری نمی کند و در حال مذاکره با هدایت فیلم برای پخش آن در تابستان هستیم. تا چند روز آینده پروانه نمایش "شکلات داغ" صادر می شود. هم اکنون مشغول کار بر روی یک طرح سیاسی اجتماعی هستم تا به عنوان کار دوم سینمایی جلوی دوربین ببرم.

بازیگران اصلی این فیلم عبارتند از فریبرز عرب‌نیا، نیکی کریمی، حامد کمیلی، داریوش ارجمند، علیرضا خمسه، وحید اسماعیلی، فرزین محدث، اصغر بیچاره، حدیثه تهرانی به همراه افسانه چهره آزاد و محسن شاه‌ابراهیمی که تا کنون همگی آنان مقابل دوربین رفته‌اند.

در خلاصه داستان "شکلات داغ" با مضمونی اجتماعی آمده: یک کافی شاپ با مشتریهای ثابت و همیشگی توسط جوانی اداره می‌شود. ورود یک زن جوان به این کافی شاپ دنج و آرام همه چیز را دستخوش تغییراتی می‌کند... .

دیگر عوامل اصلی فیلم عبارتند از نویسندگان: حامد کلاهداری، مهدی محمدنژادیان، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، طراح صحنه و لباس: محسن شاه ابراهیمی، مدیر تولید: مرتضی متولی، صدابردار: حسن زاهدی، طراح گریم: مهین نویدی، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: حسن حج گذار، عکاس: امیر عابدی، منشی صحنه: آناهید روستا و روابط عمومی: امین داداشی.

