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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۲

اردوغان :

اقدام اسرائیل علیه ایران قابل تصور نیست/ یک سوال اساسی از غرب

اقدام اسرائیل علیه ایران قابل تصور نیست/ یک سوال اساسی از غرب

نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با یک روزنامه اسپانیایی به رژیم صهیونیستی هشدار داد که حمله به ایران عواقب فاجعه باری را نه تنها برای این رژیم بلکه برای تمامی منطقه در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "رجب طیب اردوغان" در مصاحبه با روزنامه "ال پائیس" با بیان این مطلب در ادامه گفت : ما باید از طریق راه های دیپلماتیک به راه حل برسیم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش سطح شایعات در اتباط با احتمال حمله رژیم صهیونیستی به ایران گفت : این اقدام موجب بروز فاجعه در منطقه می شود ؛ فاجعه ای که پیامدهای آن قابل پیش بینی نیست. عواقب این اقدام چنان سخت خواهد بود که من هرگز نمی خواهم چنین روزی را تصور کنم.

وی در ادامه وجود رابطه مستقیم میان خود و "بنیامین نتانیاهو" را تکذیب کرد.

پیش از این نیز نخست وزیر ترکیه با انتقاد شدید از برخورد دوگانه غرب با فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران و نادیده گرفتن زرادخانه سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی تصریح کرد غربی ها حامی صلح نیستند.

نخست وزیر ترکیه در ادامه با اشاره به موضوع هسته ای ایران، اظهار داشت : باید این سئوال را مطرح کرد، که چرا تنها ایران در این مسئله تحت فشار قرار می گیرد؟

اردوغان افزود: ما خواهان وجود تسلیحات هسته ای در خاورمیانه نیستیم، اما باید به این مسئله اذعان کرد که هم اکنون اسرائیل به اعتراف خودش، دارای این تسلیحات است.

کد مطلب 1039594

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