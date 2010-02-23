ایران به هرگونه اقدام خصمانه ای قاطعانه پاسخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، علی آهنی در گفتگو با روزنامه "وسمجی" کرواسی گفت: ایران با قاطعیت به هرگونه اقدام نظامی علیه خود پاسخ خواهد داد.

معاون وزیر خارجه ایران در امور اروپا که در جریان سفر یک گروه از روزنامه نگاران کرواسی به ایران با خبرنگار روزنامه مذکور گفتگو می کرد، افزود:جمهوری اسلامی هیچ برنامه ای برای راه اندازی یک جنگ ندارد، اما به هرحمله ای با قدرت پاسخ خواهد داد.

وی در پاسخ به پرسشی در باره سرمایه گذاری ایران در تولید ادوات نظامی و دفاعی گفت: مردم ایران مردمی صلح دوست هستند و هرکاری که در این حوزه انجام می دهند ویژگی دفاعی علیه تهدیداتی است که تهران با آن روبروست و قدرتهای غربی هم مقدار زیادی تسلیحات به کشورهای همسایه و منطقه فروخته اند و در این باره من فکر می کنم که ما حق داریم تا از آمادگی کامل برای پاسخگویی به هر تهدیدی در هر لحظه برخوردار باشیم.