مصرف آب در هر هکتار شالیزار بین 11 تا 13 هزار متر مکعب است

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: در شخم اولیه برای هر هکتار شالیزار نیاز به سه هزار و 500 متر مکعب آب است.

وی با اعلام اینکه 35 درصد مصرف آب در اراضی برنجکاری استان مربوط به شخم اول است، اظهارداشت: اگر شخم زمستانه به واسطه نزولات جوی و به موقع انجام شود حداقل 35 درصد صرفه جویی در مصرف آب خواهیم داشت.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان میزان مصرف آب در شخم دوم و آب تخت کردن مزارع شالیکاری را 20 درصد اعلام کرد و افزود: برای دوران داشت برنج 50 درصد آب نیاز است که این میزان قابل مدیریت است.

وی همچنین با اشاره به اینکه شخم زمستانه در مصرف بهینه آب نقش اساسی دارد، گفت: افزایش حاصلخیزی خاک، صرفه جویی در میزان مصرف آب و کاهش جمعیت برخی از آفات برنج و غنی سازی خاک از دیگر مزایای شخم زمستانه مزارع برنج است.

روحی از کشاورزان خواست برای بهره مندی از نزولات جوی و استفاده بهینه از آبهای سطحی نسبت به شخم اراضی شالیزاری خود اقدام کنند.

و همچنین به طرح مدرسه در مزرعه اشاره کرد و افزود: این طرح از راهکار اساسی در پیشبرد اهداف کمی و کیفی کشاورزی است و میزان مصرف سموم و آفت کشها را به حداقل ممکن می رساند. رئیس جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: طرحهای مدرسه در مزرعه از موثرترین و مهمترین اهداف بخش کشاورزی به منظور افزایش کیفیت بخش کشاورزی به صورت کارشناسی، علمی و اصولی است. وی گفت: با طرح مدرسه در مزرعه کشاورزان توان و مهارت مدیریتی خود را از طریق یاد گیری در عمل و کار در مزرعه افزایش می دهند. روحی با اشاره به اینکه در این شیوه کشاورزان به کمک محققان، طرحهای تحقیقاتی را بر اساس نیازهای واقعی خود طراحی و به اجرا می گذارند، اظهارداشت: با این روش به راحتی می توان میزان مصرف سموم و آفت کشها را کنترل و میزان مصرف آن را به حداقل ممکن رساند. وی با اعلام اینکه طرح مدرسه در مزرعه هم اکنون در بسیاری از نقاط استان بر روی سطوح کشاورزی در حال اجراست، گفت: به منظور کاهش عوارض حاصل از بهره برداری از این منـابع روشهای متعددی در جهت ارتقای دانش به بهره برداران منطبق با اصول علمی با تکیه بر تجارب بومی ابداع شده که مدرسه در مزرعه یکی از آنهاست. رئیس جهاد کشاورزی گیلان بیان داشت: مدرسه در مزرعه شامل برنامه ریزی و آموزش یاد گیری عملی در مزرعه طـی یـک فـصل یـا دوره زراعی است که تمام فعالیتهای مختلف در مراحل رشد محـصول را دربرمـی گیـرد. وی ادامه داد: در ایـن روش کـشاورزان در قالب آموختن مشارکتی آموزش می بینند و در روند این آموزشها با نحـوه مـشاهده و یاداشـت بـرداری از جزئیـات کـار و نیـز چگونگی انجام آزمایشهای ساده و تفسیر و تحلیل نتایج حاصل از یافته هـا آشـنا مـی شـوند.

استان گیلان 238 هزار هکتار شالیزار دارد که سالانه 40 درصد برنج کشور را تامین می کند.