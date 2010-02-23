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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

نمایش "نقل سرچشمه" 15 شب در تهران اجرا می شود

نمایش "نقل سرچشمه" 15 شب در تهران اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایش "نقل سرچشمه" به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا مولوی از گلستان 15 شب در تماشاخانه مهر حوزه هنری تهران به روی صحنه می رود.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این نمایش کاری از کارگاه کاربردی واحد نمایش است که موضوعی اجتماعی ، مذهبی را دنبال می کند.

مسعود طاهری اظهار داشت: در این نمایش که در واحد نمایش حوزه هنری گلستان تولید شد، امیر کاوش، یحیی نژادباقر، احسان عباسی، محمدرضا مولودی و هدیه اسفندیاری ایفای نقش می کنند.

وی از کلیه هنرمندان به عضویت در کارگاه کاربردی واحد نمایش دعوت کرد و گفت: در این کارگاه ، روند شکل گیری و تولید نمایش به صورت علمی آموزش داده می شود.

به گفته طاهری، در این کارگاه ها از افراد برای رسیدن به نمایشنامه و شیوه کارگردانی آن استفاده شده و در آن به موضوعات دینی، ارزشی، فرهنگی و اجتماعی پرداخته می شود.

نمایش نقل سرچشمه  از 8 اسفند ماه به مدت 15 شب در تماشاخانه مهر حوزه هنری تهران به روی صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 1039601

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