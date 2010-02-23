نمایش "نقل سرچشمه" 15 شب در تهران اجرا می شود

مسئول واحد نمایش حوزه هنری گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این نمایش کاری از کارگاه کاربردی واحد نمایش است که موضوعی اجتماعی ، مذهبی را دنبال می کند.

مسعود طاهری اظهار داشت: در این نمایش که در واحد نمایش حوزه هنری گلستان تولید شد، امیر کاوش، یحیی نژادباقر، احسان عباسی، محمدرضا مولودی و هدیه اسفندیاری ایفای نقش می کنند.

وی از کلیه هنرمندان به عضویت در کارگاه کاربردی واحد نمایش دعوت کرد و گفت: در این کارگاه ، روند شکل گیری و تولید نمایش به صورت علمی آموزش داده می شود.

به گفته طاهری، در این کارگاه ها از افراد برای رسیدن به نمایشنامه و شیوه کارگردانی آن استفاده شده و در آن به موضوعات دینی، ارزشی، فرهنگی و اجتماعی پرداخته می شود.

نمایش نقل سرچشمه از 8 اسفند ماه به مدت 15 شب در تماشاخانه مهر حوزه هنری تهران به روی صحنه خواهد رفت.