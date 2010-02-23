  1. هنر
  2. سینمای ایران
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

الوند و شورجه پروانه ساخت گرفتند

الوند و شورجه پروانه ساخت گرفتند

شورای صدور پروانه فیلمسازی 35 میلیمتری در جلسه امروز سه شنبه برای پنج پروژه سینمایی پروانه ساخت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای سینمایی "پرتقال خونی" به تهیه‌کنندگی محمد نشاط و کارگردانی سیروس الوند (ژانر ملودرام، "جدایی ( آیرلیق)" به تهیه‌کنندگی علی صادقی و کارگردانی یوسف جمادی (ژانر اجتماعی- فرهنگ ملی) و"گلچهره" به تهیه‌کنندگی  و کارگردانی وحید موسائیان (ژانر اجتماعی- افغانستان) از این شورا پروانه ساخت گرفتند.

 فیلمهای "شتاب کن" به تهیه کنندگی جمال شورجه و کارگردانی علی بهادرو احمد شهرابی فراهانی (ژانر اجتماعی) و "حقه باز دم دراز" به تهیه کنندگی و کارگردانی پرویز صبری (ژانر کودک) عناوین پروژه هایی است که از این شورا مجوز دریافت کردند.

کد مطلب 1039604

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها