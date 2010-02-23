الوند و شورجه پروانه ساخت گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای سینمایی "پرتقال خونی" به تهیه‌کنندگی محمد نشاط و کارگردانی سیروس الوند (ژانر ملودرام، "جدایی ( آیرلیق)" به تهیه‌کنندگی علی صادقی و کارگردانی یوسف جمادی (ژانر اجتماعی- فرهنگ ملی) و"گلچهره" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی وحید موسائیان (ژانر اجتماعی- افغانستان) از این شورا پروانه ساخت گرفتند.

فیلمهای "شتاب کن" به تهیه کنندگی جمال شورجه و کارگردانی علی بهادرو احمد شهرابی فراهانی (ژانر اجتماعی) و "حقه باز دم دراز" به تهیه کنندگی و کارگردانی پرویز صبری (ژانر کودک) عناوین پروژه هایی است که از این شورا مجوز دریافت کردند.