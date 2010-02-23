"لانه خرگوش" در تالار احسان شیراز به صحنه رفت

کارگردان این اثر نمایشی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: لانه خرگوش نمایشی است درباره احساس همدردی میان انسان هایی که متحمل دردی فراموش نشدنی شده اند و نویسنده قصد دارد ما را با تجربه این درد و رنج آشنا کند .

علیرضا توکلی با اشاره به اینکه این آشنایی چنان هوشیارانه با طنز در آمیخته که به اندوه تماشاگر نمی انجامد، افزود: این اثر تراژدی انسان مدرن و زنده ماندن اندوهناک او و رویارویی مضطربانه اش با شرایط پیش آمده است و نویسنده، این چالش تراژیک را به شیوه ای ظریف و هنرمندانه و باطنزی درونی نشان می دهد .

این دانش آموخته ادبیات نمایشی درباره عنوان لانه خرگوش در این اثر نمایشی گفت: عنوان این نمایشنامه اشاره دارد به رمان آلیس در سرزمین عجایب نوشته لوییس کارول که در این رمان آلیس به دنبال خرگوشی به درون لانه او می رود و وارد دنیایی بسیار متفاوت و حیرت انگیز می شود .

وی افزود: اصطلاح لانه خرگوش نیز در فرهنگ انگلیسی و آمریکایی اشاره به ورود به دنیای یگانه و متمایز دارد و نمایانگر وضعیتی به طور کامل غریب و پیش بینی نشده و سخت است .

توکلی درباره این نمایشنامه همچنین اشاره کرد: تصحیح و انطباق این متن توسط محمد شریعت زاده بر اساس ترجمه ای که از نسخه اصلی این نمایشنامه که از انگلستان برایمان ارسال شده صورت گرفته است .

کارگردان لانه خرگوش گفت: "دیوید لیندزی ابر" نمایشنامه نویس و ترانه سرا متولد 1969 بوستون آمریکاست که در سال 2007 میلادی برای این نمایشنامه برنده ی جایزه پولیتزر شده است .

به گزارش مهر، علیرضا توکلی پیش از این کارهایی به نام های کریستین و راز خرس قطبی را به روی صحنه برده و در کارنامه هنری خود ساخت یک فیلم کوتاه به نام "فیلم رو Play کن" نیز دارد .

در لانه خرگوش شیرین کریم زاده، میترا مومنی، آزاده طاهرزاده، سلمان فرخنده، کامران هوشمندیان، احسان محسنی و محمدحسین سودبخش بازی دارند .

نمایش لانه خرگوش تا 14 اسفندماه هر روز ساعت 19 در تالار احسان به روی صحنه می رود.