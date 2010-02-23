"لانه خرگوش" در تالار احسان شیراز به صحنه رفت

کارگردان این اثر نمایشی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: لانه خرگوش نمایشی است درباره احساس همدردی میان انسان هایی که متحمل دردی فراموش نشدنی شده اند و نویسنده قصد دارد ما را با تجربه این درد و رنج آشنا کند.
علیرضا توکلی با اشاره به اینکه این آشنایی چنان هوشیارانه با طنز در آمیخته که به اندوه تماشاگر نمی انجامد، افزود: این اثر تراژدی انسان مدرن و زنده ماندن اندوهناک او و رویارویی مضطربانه اش با شرایط پیش آمده است و نویسنده، این چالش تراژیک را به شیوه ای ظریف و هنرمندانه و باطنزی درونی نشان می دهد.
این دانش آموخته ادبیات نمایشی درباره عنوان لانه خرگوش در این اثر نمایشی گفت: عنوان این نمایشنامه اشاره دارد به رمان آلیس در سرزمین عجایب نوشته لوییس کارول که در این رمان آلیس به دنبال خرگوشی به درون لانه او می رود و وارد دنیایی بسیار متفاوت و حیرت انگیز می شود.
وی افزود: اصطلاح لانه خرگوش نیز در فرهنگ انگلیسی و آمریکایی اشاره به ورود به دنیای یگانه و متمایز دارد و نمایانگر وضعیتی به طور کامل غریب و پیش بینی نشده و سخت است.
توکلی درباره این نمایشنامه همچنین اشاره کرد: تصحیح و انطباق این متن توسط محمد شریعت زاده بر اساس ترجمه ای که از نسخه اصلی این نمایشنامه که از انگلستان برایمان ارسال شده صورت گرفته است.
کارگردان لانه خرگوش گفت: "دیوید لیندزی ابر" نمایشنامه نویس و ترانه سرا متولد 1969 بوستون آمریکاست که در سال 2007 میلادی برای این نمایشنامه برنده ی جایزه پولیتزر شده است.
به گزارش مهر، علیرضا توکلی پیش از این کارهایی به نام های کریستین و راز خرس قطبی را به روی صحنه برده و در کارنامه هنری خود ساخت یک فیلم کوتاه به نام "فیلم رو Play کن" نیز دارد.
در لانه خرگوش شیرین کریم زاده، میترا مومنی، آزاده طاهرزاده، سلمان فرخنده، کامران هوشمندیان، احسان محسنی و محمدحسین سودبخش بازی دارند.
نمایش لانه خرگوش تا 14 اسفندماه هر روز ساعت 19 در تالار احسان به روی صحنه می رود.
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