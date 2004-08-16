گزيده " شعر كودك ايران " منتشر شد

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر"، در اين دو مجلد ، شعرهايي از پروين دولت آبادي ، نيما يوشيج ، محمود كيانوش ، قيصر امين پور ، مصطفي رحماندوست ، بيوك ملكي ، جعفر ابراهيمي نصر، افسانه شعبان نژاد ، شكوه قاسم نيا ، حميد هنرجو ، افشين علاء و ... گردآوري شده است.

اين گزارش حاكي است كه جلد اول " اي گل بخند ! " نام گرفته كه براساس يكي از شعرهاي محمود كيانوش ، از چهره هاي پيشروشعر كودك در ايران انتخاب شده است و عنوان " چشمه ها درزمزمه " براي جلد دوم در نظرگرفته شده كه مصراعي از قيصر امين پور در شعر " مثل چشمه - مثل رود " است.

گردآورنده براي هريك از كتاب ها كه براي مخاطبان جداگانه اي از نظرسني تعريف شده اند ، مقدمه اي نوشته است ، وي در كنار ساير معيارهايي كه در شعر كودك و نوجوان ، مورد اهميت و توجه است ، موسيقايي بودن آثار را عمده ترين ملاك گزينش شعرها عنوان كرده است.

گردآوري گزيده شعر كودك ايران را حميد هنرجو بر عهده گرفته است.

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