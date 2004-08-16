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۲۶ مرداد ۱۳۸۳، ۱۰:۰۰

توسط نشر كتاب همراه و در دو مجلد براي دو گروه سني

گزيده " شعر كودك ايران " منتشر شد

خبرگزاري " مهر " - گروه فرهنگ و ادب : گزيده اي از شعر كودك در ايران ، از آغاز تا كنون در دو مجلد ، براي دو گروه سني مختلف از سوي انتشارات كتاب همراه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر"، در اين دو مجلد ، شعرهايي از پروين دولت آبادي ، نيما يوشيج ، محمود كيانوش ، قيصر امين پور ، مصطفي رحماندوست ، بيوك ملكي ، جعفر ابراهيمي نصر، افسانه شعبان نژاد ، شكوه قاسم نيا ، حميد هنرجو ، افشين علاء و ... گردآوري شده است.
اين گزارش حاكي است كه جلد اول " اي گل بخند ! " نام گرفته كه براساس يكي از شعرهاي محمود كيانوش ، از چهره هاي پيشروشعر كودك در ايران انتخاب شده است و عنوان " چشمه ها درزمزمه " براي جلد دوم در نظرگرفته شده كه  مصراعي از قيصر امين پور در شعر " مثل چشمه - مثل رود " است. 
گردآورنده  براي هريك از كتاب ها كه براي مخاطبان جداگانه اي از نظرسني تعريف شده اند ، مقدمه اي نوشته است ، وي در كنار ساير معيارهايي كه در شعر كودك و نوجوان ، مورد اهميت و توجه است ، موسيقايي بودن آثار را عمده ترين ملاك گزينش شعرها عنوان كرده است.
گردآوري گزيده شعر كودك ايران را حميد هنرجو بر عهده گرفته است.  
کد مطلب 103961

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