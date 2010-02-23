مردم ایران به انرژی ارزان معتاد شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، همایون ربانی فر ظهر سه شنبه در میزگرد بررسی و شناسایی راهکارهای کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات با نگاه ویژه به بخش بازرگانی که در محل این سازمان برگزار شد، افزود: قدیمی بودن تکنولوژی مورد استفاده و عدم کاربرد روش های مدرن مدیریتی در فرایند تولید نیز از دیگر علل عمده بالا بودن قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی در کشور است.

معاون مدیرکل توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه اعتیاد به انرژی ارزان قیمت باعث اقتصادی جلوه کردن تولید غیر اقتصادی شده است، گفت: باقی ماندن ساز و کار قدیمی و سنتی در تولید و توزیع و استفاده از تکنولوژی قدیمی و نیروی کار غیرمتخصص و غیر بهره ور از نتایج این امر است.

ربانی فر ارتقای سطح رفاه شهروندان، افزایش سهم صادرات غیرنفتی، اتکای کمتر به صادرات نفت و بقا در بازارهای داخلی را از جمله علل ضرورت کاهش قیمت تمام شده برشمرد و افزود: به این منظور باید افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش هزینه های موثر استفاده از هر واحد عامل تولید و کاهش هزینه های اضافی فرایندهای مختلف زنجیره تامین تولید و توزیع از طریق اصلاح فرایند ها در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: افزایش غیرقابل تحمل هزینه های تولید، غیراقتصادی شدن تولید با روش های سنتی و لزوم توجه تولید کننده به اقدامات تدافعی از اثرات واقعی شدن قیمت انرژی در کوتاه مدت است.

ربانی فر با بیان اینکه برای بهبود سیستم تولید در اثر واقعی شدن قیمت انرژی، اقدامات موثر دیگری نیز باید انجام شود، گفت: حمایت دولت از تولید و صادرات در کوتاه مدت تا زمان انطباق تولیدکنندگان با شرایط جدید، تسهیلات دستیابی تولیدکنندگان به تکنولوژیهای نوین تولید و تسهیلات دستیابی تولیدکنندگان به سیستمهای نوین مدیریتی از جمله اقداماتی است که باید صورت پذیرد.

در این میزگرد بهرام امیر احمدیان، مشاور موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی نیز اظهار داشت: در سالهای اخیر به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران، شاهد کمرنگ شدن حضور تجار ایران در بازارهای پیرامون و کاهش فضای رقابتی آنها در این بازار ها هستیم.

وی تصریح کرد: افزایش بهره وری سرمایه و نیروی کار، کاهش روزهای تعطیل، اصلاح ساختار سیستم های کاری و ارتقاء فرهنگ نگرش به نهضت کاهش قیمت تمام شده باید به عنوان ضرورتهای این امر مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین بر بستر سازی فرهنگی، افزایش کیفیت، برند سازی و افزایش تعاملات بخش های دولتی و خصوص بازرگانی در راستای نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات تاکید کرد.

در ادامه این میزگرد، منوچهر سلطانی معاون بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی خراسان رضوی نیز افزود: اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها گام اساسی در نهضت کاهش قیمت تمام شده است اما بحث مهم در این زمینه مشخص شدن وضعیت نرخ ارز است.

وی با بیان اینکه موضوع کاهش قیمت تمام شده پیوند دهند بخش های بازرگانی داخلی و خارجی است گفت: در این زمینه ارتقاء بهره وری و نظم بخشیدن به حوزه واردات کشور اهمیت زیادی دارد.

سلطانی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از زنجیره تولید و مصرف به واردات بستگی دارد اظهار داشت: بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی ایران، در شرایط رقابتی بازارهای هدف و پایین بودن قیمت تمام شده کالاهای کشورهای رقیب، باعث از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی می گردد.

در این میزگرد علی غفوری مقدم، معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی خراسان رضوی نیز با تاکید بر اینکه آمارهای جهانی در خصوص شاخص های بهره وری ایران نگران کننده است، افزود: ظرفیتهای خالی بخش های صنعت و حمل و نقل نشان دهنده پایین بودن بهره وری در کشور است.

وی تصریح کرد: احصاء سهم و نقش بخشهای مختلف در فرایند کاهش قیمت تمام شده و تبیین ارتباط بین کاهش قیمت تمام شده و قیمت های بازار حائز اهمیت است.

غفوری مقدم اظهار داشت: بالا بودن قیمت تمام شده ، کاهش رقابت پذیری و به دنبال آن کاهش صادرات و افزایش واردات را به دنبال دارد که این امر نیز موجب افزایش تعرفه ها و افزایش ورود کالاهای قاچاق به کشور می شود.

وی افزود: افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات در شرایط کشورما زمینه جدی قاچاق کالا را فراهم کرده است و باید به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت کنیم.