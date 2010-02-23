اعضای کمیته فنی معرفی شدند/ مدیر پیشین شبکه سه معاون فرهنگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت مهاجرانی مدیر فنی تیم فوتبال این باشگاه در نامه ای از مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه درخواست کرد تا در خصوص تشکیل کمیته فنی و انتخاب اعضای این کمیته اقدام شود. مهاجرانی همچنین چهار تن از افراد باسابقه فوتبال کشور را به عنوان گزینه های مورد نظر برای حضور در کمیته فنی باشگاه پیشنهاد کرد.

مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استیل آذین نیز با انتخاب علی میرزایی، ناصر نوآموز، جعفر کاشانی و جلال چراغپور در کمیته فنی موافقت کرد و به دستور مدیرعامل احکام اعضای جدید کمیته فنی باشگاه به آنها ابلاغ شد. حشمت مهاجرانی به عنوان مدیر فنی دیگر عضو این کمیته خواهد بود. همچنین با صلاحدید مدیرعامل احتمال افزایش اعضای کمیته فنی باشگاه نیز وجود دارد.

خبر دیگر اینکه مدیرعامل باشگاه استیل آذین با صدور حکمی محمد جعفر صافی را به عنوان معاون فرهنگی این باشگاه انتخاب و معرفی کرد.

محمد جعفر صافی سابقه مدیریت در شبکه سوم سیما و همچنین مدیریت در عرصه فعالیت های فرهنگی و ورزشی و بیش از 20 سال سابقه مدیریت در عرصه های مختلف را دارد.



