حجم مبادلات بورس 56 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران در تالارهای مختلف بورس از ابتدای امسال تاکنون حدود 75 میلیارد سهام را میان خود جابه جا کردند که حاکی از افزایش 56 درصدی مبادلات سهام نسبت به کل سال 87 بود.

ارزش مبادلات امسال بازار سهام تا سوم اسفندماه، در حالی به حدود 75 میلیارد سهم با ارزش بیش از 169 هزار و 495 میلیارد ریال رسید که سال پیش، سهامداران بورسی بیش از 47 میلیارد و 975 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 137 میلیارد ریال را خرید و فروش کردند و این امر، حاکی از افزایش 56 درصدی حجم و افزایش 24 درصدی ارزش معاملات 11 ماهه امسال نسبت به کل سال قبل است.

این در حالی است که در سال 86 نیز مالکیت 23 میلیارد و 401 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 73 هزار و 200 میلیارد ریال تغییر کرد و مقایسه این آمار، روند رو به رشد حجم معاملات بازار در سالهای اخیر را نشان می دهد.