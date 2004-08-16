تلگراف: تعداد جرايم و ناامني در انگليس افزايش يافته است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه تلگراف، حزب محافظه كار انگليس اعلام كرد كه جرايم صورت گرفته در انگليس به چهار و نيم ميليون فقره جرم در سال رسيد.



ديدويد داويس از اعضاي حزب محافظه كار در وزارت كشور انگليس اعلام كرد كه از سال 1998 تاكنون سالانه 100 هزار فقره از جرم هاي صورت گرفته حل نشده باقي ماندند و بررسي آن ها به دليل پچيدگي موضوع به سال آينده موكول مي شوند.



طبق آمار منتشر شده از وزارت كشور انگليس، در سال 2003- 2004 پنج ميليون جرم به وقوع پيوسته است كه كه فقط يك و نيم ميليلون آن حل شده و بقيه حل نشده باقي مانده است.



داويس اظهار داشت: اين د رحالي است كه مردم زماني احساس امنيت مي كنند كه جنايتكاران محاكمه و به زندان افكنده شوند اما سيتسم رسيدگي به جرايم به دليل عدم قابليت لازم و تعداد زياد جرم ها نمي تواند به موقع به آنها رسيدگي كند.







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