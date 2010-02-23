ایجاد دو رشته جدید در آموزشکده سما دانشگاه آزاد اسلامشهر

معاون آموزشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اسلامشهر از راه اندازی دو رشته جدید در این آموزشکده خبر داد.

قاسم قربانی رستم افزود: در آموزشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر این دو رشته برای اولین بار است که راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با یاری خداوند متعال و حمایتهای ریاست واحد اسلامشهر این دو رشته جدید به مجموع رشته های این آموزشکده افزوده شده است.

قربانی رستم یادآور شد: رشته مکانیک خودرو و ساخت و تولید دو رشته جدیدی است که به مجموعه رشته های آموزشکده سما اسلامشهر اضافه شد.

وی افزود: آموزشکده سما اسلامشهر از نیمسال جاری (نیمسال دوم 89-88 ) اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته ها می کند.

قربانی رستم عنوان کرد: این آموزشکده هم اکنون در هشت رشته مقطع کاردانی پیوسته دانشجو می پذیرد.

وی گفت: .آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد اسلامشهر در راستای تحقق اهداف متعالی ازتعلیم و تربیت و ارتقای کیفی در تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز جامعه و ایجاد زمینه لازم جهت شناسایی و رشد استعدادهای موجود در فارغ التحصیلان مراکز فنی و حرفه ای و کاردانش ، در مهرماه سال 84 با پذیرش بیش از 400 دانشجو در شش رشته گرافیک، ساختمان، کامپیوتر، الکترونیک، الکترونیک و حسابداری فعالیت خود را شروع کرد .

این مسئول بیان داشت: این آموزشکده که در اسلامشهر- بعد از میدان نماز- خیابان علی بن ابیطالب(ع)- کوچه 42 – جنب پارک مفیدی واقع شده است پس ازچهار سال فعالیت مستمر خود و در سایه جذب اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و جذب پرسنل مجرب و ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه تعلیم وتربیت نظیر کارگاهها و آزمایشگاه های تخصصی، سایت و کارگاه کامپیوتر، کتابخانه تخصصی و ... موفق به جذب بیش از هزارو 600 دانشجو شده است که حدود 300 نفر نیز فارغ التحصیل شده اند.

این آموزشکده همه ساله با برگزاری آزمون کاردانی پیوسته در دو نیمسال تحصیلی اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های فوق الذکر از بین دیپلمه های کاردانش و فنی و حرفه ای می کند.