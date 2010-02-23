21 پایگاه اطلاع رسانی در نوروز ایجاد می شود

عباس کاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این پایگاه ها از 28 اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروزی دایر هستند.

وی افزود: این پایگاه های اطلاع رسانی در مکان های تاریخی، ورودی و خروجی شهرهای استان و اداره های میراث فرهنگی شهرستان های این استان ایجاد می شود.

کاشیان از ایجاد پایگاه اطلاع رسانی ویژه در شهر نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد خبر داد و گفت: این پایگاه ویژه با توجه به موقعیت ویژه گردشگری شهمیرزاد به ویژه در ایام نوروز و فصل بهار و ضرورت اطلاع رسانی ویژه در شهر شهمیرزاد راه اندازی می شود.