جابر روزبهاني سرمايه ايي كه نبايد از دست برود

به گزارش خبرنگار "مهر" طولاني شدن مسافرت جابر آن هم در آستانه برگزاري مسابقات نهايي جوانان آسيا و دفاع از مقام نايب قهرماني و نيز برگزاري آخرين دوره مسابقات اميدهاي آسيا به ميزباني ايران درحالي كه هر دو تيم روي حضور و كمك جابر روزبهاني حسابي ويژه بازكرده بودند، باعث شد تا علي رغم خوش بيني ها، حرف و حديث هايي مطرح شود تا جايي كه رييس فدراسيون بسكتبال هم به طور غيرمستقيم به آن اشاره كرده است ، آنجا كه گفته : اگر مربيان جابرما را بازي داده باشند شخصا وارد عمل مي شوم و او را برمي گردانم.

بدون شك طولاني شدن مسافرت و منتشر شدن خبرهايي مبني بربازگشت قريب الوقوع جابركه البته تحقق نيافته است باعث مي شود تا دلواپسي هايي اذهان علاقمندان به بسكتبال را آزرده سازد كه نكند آن موردي كه درباره يكي ديگر از بازيكنان ملي پوش كشورمان در گذشته رخ داد، دوباره تكرار شده و ضربه اساسي آن نصيب بسكتبال روبه رشد كشورمان شود و جابردرمسابقات جوانان واميدهاي آسيا تيم هاي ملي را همراهي نكند!

شايدازاين نكته به نوعي بدبيني بتوان ياد كرد اما درست ترازبدبيني ، بهتر است آنرا گونه اي هشدارو بيدار باش فرض كرد تا هنوز كه اندكي زمان با قيست تمام مقدمات كاربراي بازگشت جابر روزبهاني فراهم شود و مسوولين باشگاه ذوب آهن و فدراسيون بسكتبال كه در ريز چگونگي مسافرت جابر و نوع قرارداد شركتي كه اسپانسر جابر بوده ، قرار دارند، تا فرصت از كف نرفته دست بكار شوند و ابتدا با برقراري تماس با جابر و اسپانسر هاي وي و بحث و گفتگو با آنان ، بازگشت هر چه زودترجابررا خواهان شوند و چنانچه اين امرميسرنشداز طريق قانون اقدام كنند چرا كه انصاف نيست بازيكني كه با امكانات و تمهيدات دست اندركاران يك باشگاه و كليه عوامل فدراسيون بسكتبال به قابليت هاي بالايي پيدا كرده ، امروز كه بسكتبال نيازمند اوست ، تيم هاي ملي را تنها گذاشته و شرايط را درك نكند.

هنوزهم مي گويند: جابر به زودي مي آيد اما آنچه كه مسلم است اينكه اين "بزودي" كمي ديركرده و هنوز كه هنوزاست محقق نشده است. ازياد نبريم كه عدم حضوريك بازيكن درمسابقات جام جهاني يونان درتركيب تيم جوانان كشورمان ، چه لطمه بزرگي به اين تيم (حداقل درنتايج كسب شده) زد، پس اجازه ندهيد كه اين ضربه را درمسابقات جوانان و اميدهاي آسيا باز هم متحمل شويم چرا كه از قديم گفته اند: "آزموده را آزمودن خطاست" و باز از ياد نبريم كه جابر روزبهاني به لحاظ سني شرايطي ويژه اي دارد كه به شدت نيازمند راهنمايي هاي دلسوزانه و راهگشاست كه هر كس در مورد او در اين زمينه پيش دستي كند، تاثير بسزايي در هدايت او براي ادامه بسكتبالش خواهد داشت، پس چه خوب است آن كسي كه مصلحت جابر و بسكتبال ايران را مي داند قبل از افرادي كه ممكن است منافع مادي ديگري را مد نظر داشته باشند، دست بكارشود. ضمن اينكه خود جابر هم با درك كردن درست شرايط نيز بايد با سبك و سنگين كردن تمام جوانب امر، راه درست را كه همان بازگشت به كشوروهمراهي تيمهاي ملي است انتخاب كرده و مطمئن باشد كه متوليان بسكتبال ايران باز هم تمام تلاش خود را خواهند كرد تا براي حضور جابر در بسكتبال كشورهاي صاحب بسكتبال از جمله ايالات متحده، فرصت هاي مناسبي ديگري مهيا كنند چرا كه ادامه فعاليت جابرروزبهاني دربسكتبال چنين كشورهايي ، علاوه براينكه موفقيتي بزرگ براي اين بازيكن است، افتخاري بزرگتر براي بسكتبال ايران به حساب مي آيد.

* خبرگزاري "مهر" - ابوالقاسم كياني