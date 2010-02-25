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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۶

348 نفر سرباز سازندگی در بخش کشاورزی سمنان جذب شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: سرپرست هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از جذب 348 نفر سرباز سازندگی در این سازمان خبر داد.

جواد امین در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این افراد از ابتدای اجرای طرح سربازان سازندگی تاکنون از بین فارغ التحصیلان بخش جذب، سازماندهی و به مناطق روستایی اعزام شده اند.

وی افزود: از این تعداد 61 نفر دیپلم، 123 نفر فوق دیپلم ،155 نفر لیسانس 9 نفر فوق لیسانس و بالاتر با گرایش زراعت و باغبانی، دامپزشکی و دامپروری و سایر رشته های مرتبط با کشاورزی در این طرح فعالیت کرده اند.

وی هدف از اجرای این طرح را گسترش شبکه ترویجی با جذب مشمولین متخصص و بومی، زمینه سازی برای تامین و تربیت نیروی انسانی مستعد و ایجاد زمینه مناسب برای گسترش فعالیتهای بخش کشاورزی و توسعه روستایی عنوان کرد.

سرپرست هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در حال حاضر نیز 40 سرباز سازندگی در این استان مشغول فعالیت هستند که از فارغ التحصیلان کاردانی و بالاتر هستند.

کد مطلب 1039632

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