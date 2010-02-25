348 نفر سرباز سازندگی در بخش کشاورزی سمنان جذب شدند

جواد امین در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این افراد از ابتدای اجرای طرح سربازان سازندگی تاکنون از بین فارغ التحصیلان بخش جذب، سازماندهی و به مناطق روستایی اعزام شده اند .

وی افزود: از این تعداد 61 نفر دیپلم، 123 نفر فوق دیپلم ،155 نفر لیسانس 9 نفر فوق لیسانس و بالاتر با گرایش زراعت و باغبانی، دامپزشکی و دامپروری و سایر رشته های مرتبط با کشاورزی در این طرح فعالیت کرده اند .

وی هدف از اجرای این طرح را گسترش شبکه ترویجی با جذب مشمولین متخصص و بومی، زمینه سازی برای تامین و تربیت نیروی انسانی مستعد و ایجاد زمینه مناسب برای گسترش فعالیتهای بخش کشاورزی و توسعه روستایی عنوان کرد .