چالشهای بهداشت کشاورزی در همایش ملی بررسی شد

اسدالله قاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این همایش دو روزه با حضور مدیران ادارات و کارشناسان هماهنگی ترویج و امور تشکلهای 16 استان کشور به همراه مدیران عامل انجمن خبرگان کشاورزی برخی از استانها در دهکده ساحلی بندرانزلی برگزار شد.

وی اظهار داشت: مدیران و کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی به همراه مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گیلان نیز در این همایش حضور و به ارائه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: در این همایش بحث و تبادل کارشناسی و شناسایی چالشها در زمینه بهداشت کشاورزی شامل سلامت محصول و تولید کنند گان در چهار کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.

وی یاد آور شد: در این همایش 16 استان گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، زنجان، خراسان رضوی، قزوین، مازندران، سمنان، کرمان، کرمانشاه، مرکزی، همدان، فارس و سیستان و بلوچستان حضور داشتند.