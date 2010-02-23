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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

در گیلان؛

چالشهای بهداشت کشاورزی در همایش ملی بررسی شد

چالشهای بهداشت کشاورزی در همایش ملی بررسی شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان از بررسی چالشهای کشاورزی در همایش ملی هم اندیشی و ترویج بهداشت در استان خبر داد.

اسدالله قاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این همایش دو روزه با حضور مدیران ادارات و کارشناسان هماهنگی ترویج و امور تشکلهای 16 استان کشور به همراه مدیران عامل انجمن خبرگان کشاورزی برخی از استانها در دهکده ساحلی بندرانزلی برگزار شد.

وی اظهار داشت: مدیران و کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی به همراه مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گیلان نیز در این همایش حضور و به ارائه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: در این همایش بحث و تبادل کارشناسی و شناسایی چالشها در زمینه بهداشت کشاورزی شامل سلامت محصول و  تولید کنند گان در چهار کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.

وی یاد آور شد: در این همایش 16 استان گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، زنجان، خراسان رضوی، قزوین، مازندران، سمنان، کرمان، کرمانشاه، مرکزی، همدان، فارس و سیستان و بلوچستان حضور داشتند.
کد مطلب 1039635

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