کاربران آی - فن به ماه می روند!

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازی تعاملی با نام "شبیه ساز کاوشگر الکتریکی ماه ناسا" ویژه آی-فن اپل ساخته شده و کاربران با استفاده از آن می توانند ایده های جدید خود را برای بهبود و حمایت از ماموریت طراحی شده در بازی ارائه کنند.

با استفاده از این بازی در حالیکه کاربران در حال راندن کاوشگر ناسا هستند قادر خواهند بود فعالیتهای متعددی را در راستای بهبود ماموریت از قبیل انتقال تجهیزات از نقاط مختلف به دیگر نقاط انجام دهند.

بر اساس تجربه یکی از اخترشناسان کاربران باید حین حرکت در میان نقاط مختلف ماه با دقت میزان ذخیره انرژی خود را تحت نظر داشته باشند. این بازی روز دوشنبه توسط مقامات فضایی و بر اساس تصاویر دریافت شده ناسا از ماه و گالری تصاویر این سازمان از کره ماه ارائه شده و اکنون کاربران آی- فن می توانند به این بازی از طریق فروشگاه آی-تیونز دسترسی داشته باشند.

بر اساس گزارش تلگراف، این آخرین فناوری ابداعی است که ناسا به عنوان یکی از بزرگترین سازمانهای فضایی جهان آن را با هدف ارائه رسانه ای جدید برای نمایش فعالیتهایش ابداع و ارائه کرده است.