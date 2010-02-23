دستگیری ریگی نشانه اقتدار ملی کشور است/ قوه قضائیه سریعا رسیدگی کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه در خصوص دستگیری سرکرده گروهک تروریستی ریگی در جمع خبرنگاران گفت: از مجموعه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور برای این اقدام مفید و موثر در دستگیری این فرد تروریست که دستهای ناپاکش آغشته به خون مردم است، تشکر می کنیم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه این فرد تروریست محاکمه و در دادگاه عادلانه به سزای اعمال خود برسد، تصریح کرد: دستگیری این فرد تروریست از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی کشور از یک سو نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران بود زیرا برخی کشورها به دنبال این بودند که چهره های وابسته به خارج را برجسته کنند و امنیت ایران را متزلزل نشان دهند.

جلالی با تاکید بر اینکه این اقدام نشان داد که ایران در امنیت شهروندان خود حساس است، تصریح کرد: از سوی دیگر دستگیری این فرد تروریست امروز برای دنیا یک آزمایش است که اگر تروریسم و ترور امر بدی است دنیا باید نسبت به دستگیری یک تروریست ابراز خوشحالی کند.

وی ادامه داد: متاسفانه تروریسم در دنیای امروز به دو دسته خوب و بد تقسیم شده است و ما باید واکنش کشورهای مختلف را نسبت به دستگیری این فرد ببینیم که عکس العمل آنها چیست و قاعدتا افکار عمومی دنیا عکس العمل کشورهای مختلف را نسبت به این دستگیری می بینند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام اینکه در جلسه ای ضمن در جریان قرار گرفتن جزئیات مسئله از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی و کسانی که این سالها زجر کشیده اند تشکر و قدردانی خواهیم کرد.

وی در پایان از قوه قضائیه خواست سریعا به این مسئله رسیدگی کند و خاطر نشان کرد: باید نهایتا این فرد و مجموعه افرادی که این جنایات را مرتکب شده اند به سزای عمل خود برسند.