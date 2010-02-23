به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، امسال در سیامین دوره این مسابقه برای اولینبار بخش رمانهای گرافیکی نیز افزوده شدهاست و در رشتههای زندگینامه، مسائل روز، داستان، رمان گرافیکی، تاریخ، رمز و راز(هیجان انگیز)، شعر، علوم و تکنولوژی، ادبیات نوجوان و کتابهای افسانهای رقابت انجام میگیرد.
در بخش بیوگرافی کتابهای "زنی در پشت مناسبات اقتصادی جدید" درباره زندگی فرانسیس پرکینز نوشته کریستین داونی، "دورتی لانج: زندگی فراتر از محدوده" اثر لیندا گوردون، "کستلر: اودیسه ادبی و سیاسی قرن مشکوک بیستم " نوشته مایکل شامل، "لوئیس دی براندیس: یک زندگی" از ملوین یورفسکی و "شاه بیتاج: ظهور شکوهمند ویلیام راندولف هارست" نوشته کنت ویت به دور نهایی راه یافتهاند.
در بخش مسائل روز کتابهای "کلمباین" اثر دیو کولن، "زیتون" از دیو ایگرز، "توانی که باقیمانده" نوشته تریسی کیدر، "نیمی از آسمان: توجه به ظلم ستم به زنان جهان"، نوشته نیکولاس دی کریستوفر و شارون وودان و "معالجه آمریکا: تلاش جهانی برای بهتر شدن، ارزانی و مراقبتهای سلامتی" از تیآر رید به عنوان کاندیداهای دریافت این جایزه معرفی شدهاند.
در بخش داستان کتابهای "اقدامات قهرمانانه" از جیل کیمنت، "مردی در کلاه راست" نوشته جین گارام، "اشتباه" اثر مایکل هانون، "تاریخچه مختصر زنان"، اثر کیت والبرت و "ازدواج فرخنده" نوشته رافائل ایگلیسیاس به دور نهایی راه یافتند.
در بخش جایزه کتابهای افسانهای "عقابی برای خاوران" از پتینا گاپا، "وصلهکار" نوشته پل هاردینگ، "زنگار آمریکایی" اثر فیلیپ میر، "اتاقی دیگر، شگفتی دیگر" نوشته دانیل میونادین و "نابودی همه چیز، سوختن همه چیز" از ولز تاور نامزدهای دوره نهایی هستند.
در بخش رمانهای گرافیکی کتابهای "رابا" نوشته گیلبرت هرناندز، "هیولا گوگو" از تایو ماتسوموتو، "پلیپ استریوس" از دیوید مازوچلی، "اسکات پیلگریم جلد 5: اسکات پیلگریم در مقابل جهان" نوشته برایان لی اومیلی و "پانوشتهایی در غزه" اثر جوئو ساکو بهعنوان کاندیداهای این جایزه شناخته شدهاند.
در بخش کتابهای تاریخی "بلوغ عجیب: چگونه زایش رمانتیک زیبایی و دهشت علم را کشف کرد" نوشته ریچارد هولمز، "عابر ناشناس: حکایت عصر طلایی عشق و رنگهای سراسر دروغ" از مارتا ای ساندویس، "خوابهای طلایی: کالیفرنیا در دوره وفور در سالهای 1950 تا 1963" نوشته کیوین استار، "جنایت و تماشا: گواهی بیحرمتی نژادی در آمریکا از سالهای 1840 تا 1890" از امی لوئیس وود و "امپراتور آزادی: تاریخچه جمهوری ابتدایی سالهای 1789 تا 1815 نوشته گوردن اس وود از آثار راه یافته به مرحله نهایی این جایزه محسوب میشوند.
در بخش رمز و راز(هیجان انگیز) کتابهای "مرا کاملاً بپوشان" از مگان ابوت، "مرد پنهان" از دیوید الیز، "جوشش آب سیاه" نوشته آتیکا لوک، "قلمرو تاریک" نوشته وال مکدرمید و "ارواح بلفاست" اثر استارت نویل به دور نهایی راه یافتند.
در بخش شعر "غور در مکاشفات یوحنا" سروده گابریل کالواکوریسی، "عزیزترین مخلوق" از گرستلر، "آنچه دست راست میداند" از تام هیلی، "آب سودمند" از برندا هیلمن و "فاصله باز" اثر لیره ون کریف استفانون از کاندیدهای این بخشاند.
در بخش علم و تکنولوژی کتاب "روزی که ما جهان را کشف کردیم" نوشته مارسیا بارتوسیاک، "مرد عجیب: زندگی پنهان پاول دیرک، رمزدان اتم" نوشته گراهام فارملو، "سرما خوردگی: خطر احتمالی در مکانهای سرد جهان" اثر بیل استریور، "آتش فریبنده: چگونه آدمهایمان پخته میشوند" از رانگهام و "طبیعت شناخته شده: تصادف میان غریزه و علم" اثر کارول کائسوک یون به مرحله نهایی راه یافتند.
در بخش ادبیات نوجوانان کتابهای "ظهور و سقوط سناتور جو مککارتی" نوشته جیمز کاراس گیبلین، "تبانی از دسترفته" اثر فرانسیس هاردلینگ، "چالز و اما: جهش ایمان داروین" نوشته دبورا هیلیگمن، "سرودی برای آزادی: قدم بزنید با بچهها و خسته نشوید" اثر الیزابت پارتریج و "افسانههایی از حومهنشینان خارجی" از شان تن از جمله کتابهایی هستند که در دور نهایی این جایزه به رقابت میپردازند.
نتایج جایزه کتاب لسآنجلس تایمز در 23 آوریل (1 اردیبهشت سال 1389) مشخص خواهد شد.
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