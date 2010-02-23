به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، وهاب پیرانی ظهر سه شنبه در جمع رسانه های گروهای استان ایلام اظهار داشت: سال گذشته در راستای بحث کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام از راه نظارت بر مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی حدود 40 هزار مورد بازدید از این مراکز انجام شده است.

این مسئول اضافه کرد: در این راستا نیز بیش از 40 تن فرآورده‌های غیر‌مجاز و فاسد از این مراکز جمع و معدوم شده است.

پیرانی تصریح کرد: در چند روز اخیر نیز طرحی در راستای برخورد با عوامل کشتار غیر‌مجاز دام در استان ایلام آغاز شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام با اشاره به اینکه دامی که در این مراکز کشته و عرضه می‌شود اکثرا از مبادی غیر‌قانونی بعضا قاچاق از کشور عراق وارد می‌شود، خاطرنشان کرد: هیچ ‌گونه واکسنی نه علیه بیماری‌های دامی و نه علیه بیماری‌های مشترک بین انسان و دام دریافت نکرده و دام‌های غیرمجاز نیز کشته می‌شوند.



پیرانی گفت: این طرح اکنون در شهر ایلام آغاز و به زودی به تمام نقاط استان و شهرستانهای تابعه تسری داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح لاشه‌ها را ضبط کرده و تاکنون 9 مرکز غیر بهداشتی را پلمب و با عوامل کشتار غیر‌مجاز برابر ماده 4 و 12 قانون سازمان دامپزشکی و ماده 688 مجازات اسلامی برخورد قاطع به عمل آمده است.