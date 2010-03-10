8 دستاورد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به مرحله ثبت جهانی رسید

کیوان اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که این 4 دستاورد در حال گذراندن مرحله ممیزی برای ثبت اختراع جهانی هستند، افزود: این دستاوردها شامل روش و فرآورده برای تعیین مقدار کلر باقیمانده در آب، آشکارساز الکترون ربای غیررادیواکتیو برای کرومتوگرافی گازی، فرآورده دارویی اشک چشم و روش تولید پپتید نوترکیب MB8298 و دیگر پلی پپتیدهای کوچک توسط بهینه سازی ساختار MRMA است.

وی با اشاره به هزینه بر بودن ثبت جهانی فناوری های نو گفت: با حمایت دفتر انتقال فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مراحل تخصصی ثبت اختراعات بین المللی به وکیل پتنت یا کارگزار واگذار می شود تا این فرایند طولانی به دقت انجام شود.

اصغری تمرکز فعالیت های دفتر انتقال فناوری را علاوه بر ثبت اختراع به سمت ایجاد شرایط فروش دانش فنی موسسات مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان عنوان کرد و گفت: با جذب سرمایه گذار و فروش دانش فنی، آنها را به تولید انبوه می رسانیم.

سرپرست دفتر انتقال فناوری درباره نوسان فروش دانش فنی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: تا کنون 100 میلیون تومان دانش فنی را به فروش رسانده ایم یکی از شرکتها، توجیه اقتصادی تولید دانش فنی خود را نزدیک به یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان تخمین زده است و سرمایه گذار قصد دارد، مبلغی نزدیک به 800 میلیون تومان دستاورد این شرکت را خریداری کند.