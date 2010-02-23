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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۱۰

نامه روحانیون مجلس به دانشجو درباره حذف عنوان دین از فرم گزینش

نامه روحانیون مجلس به دانشجو درباره حذف عنوان دین از فرم گزینش

مجمع نمایندگان روحانی مجلس طی نامه ای به کامران دانشجو وزیر علوم علت حذف عنوان دین از فرم گزینش دانشجو را جویا شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در این نامه خطاب به کامران دانشجو آمده است: بر اساس گزارش سازمان اطلاعات استان تهران در خبرنامه شماره 3 مورخ 1/11/88 عنوان دین از فرم گزینش دانشجو حذف گردیده است. این اقدام از جهات مختلف غیر موجه می باشد که مهمترین آنها هموار کردن راه برای نفوذ عناصر الحادی و فاقد دین و بعضا محارب در فضای دانشجویی و از آن پس در فضای علمی و مدیریتی کشور است.

در این نامه آمده است: در شرایطی که هجوم همه جانبه دشمن به ارزش های انقلاب اسلامی را شاهد هستیم و به خصوص در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری از سوی فرقه های الحادی و عامل بیگانه دیدیم، آیا حذف دین در گزینش دانشجو جایزه دادن به این فرقه های گمراه و محارب نیست، که می بایست مورد توجه مسئولین گزینش و آموزش وزارت علوم قرار می گرفت.

در پایان این نامه آمده است: مجمع نمایندگان روحانی مجلس با ابراز تاسف و تعجب از این اقدام ناموجه انتظار دارد در رفع این اشتباه سریعا اقدام و نتیجه را اعلام فرمایند.

 

کد مطلب 1039648

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