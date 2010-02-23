نامه روحانیون مجلس به دانشجو درباره حذف عنوان دین از فرم گزینش

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در این نامه خطاب به کامران دانشجو آمده است: بر اساس گزارش سازمان اطلاعات استان تهران در خبرنامه شماره 3 مورخ 1/11/88 عنوان دین از فرم گزینش دانشجو حذف گردیده است. این اقدام از جهات مختلف غیر موجه می باشد که مهمترین آنها هموار کردن راه برای نفوذ عناصر الحادی و فاقد دین و بعضا محارب در فضای دانشجویی و از آن پس در فضای علمی و مدیریتی کشور است.

در این نامه آمده است: در شرایطی که هجوم همه جانبه دشمن به ارزش های انقلاب اسلامی را شاهد هستیم و به خصوص در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری از سوی فرقه های الحادی و عامل بیگانه دیدیم، آیا حذف دین در گزینش دانشجو جایزه دادن به این فرقه های گمراه و محارب نیست، که می بایست مورد توجه مسئولین گزینش و آموزش وزارت علوم قرار می گرفت.

در پایان این نامه آمده است: مجمع نمایندگان روحانی مجلس با ابراز تاسف و تعجب از این اقدام ناموجه انتظار دارد در رفع این اشتباه سریعا اقدام و نتیجه را اعلام فرمایند.