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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۶

با وجود تقاضای مکرر ابومازن؛

رهبر لیبی رئیس تشکیلات خودگردان را به حضور نپذیرفت

رهبر لیبی رئیس تشکیلات خودگردان را به حضور نپذیرفت

منابع آگاه خبری با اشاره به سفر اخیر رئیس تشکیلات خودگردان به طرابلس، از ملاقات نکردن ابومازن با رهبر لیبی با وجود تقاضاهای مکرر وی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "ابومازن" در سفر اخیر خود به لیبی تنها توانست با "بغدادی المحمودی" و دیگر مقام های این کشور دیدار کند.

بر این اساس، با وجود تقاضاها و پافشاری مکرر ابومازن بر دیدار با "معمر القذافی"، رهبر لیبی وی را به حضور نپذیرفته است.

از طرفی منابع آگاه از شکست مذاکرات هیئت همراه ابومازن، در مسئله آشتی بین فتح و حماس خبر می دهند.

بنابر این گزارش، رئیس تشکیلات خودگردان در نظر داشته است مقامات لیبی را به این مسئله قانع کند که تا قبل از برگزاری کنفرانس اتحادیه عرب در این کشور، به مسئله آشتی ملی فلسطین فیصله داده شود و بررسی این موضوع به زمان برگزاری کنفرانس لیبی موکول نشود.

کنفرانس اتحادیه عرب در ماه مارس (فروردین ماه) در لیبی برگزار می شود.

کد مطلب 1039652

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