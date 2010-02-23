به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 10 تابلو از هر از هنرمند روی دیوار می رود که برخی از آثار آنها به جهت کثرت رنگ‌ها و فضای شلوغ و پرهیجان به یکدیگر نزدیک‌تر هستند.



لاله فیروزی که شش اثر روی مقوا 50×70 و چهار اثر روی بوم 100×150 خود را در نگارخانه شیرین به نمایش می‌گذارد، متولد 1362 است. تکنیک آثار او اکرلیک و میکس مدیا (acrylic و mixmedia ) است. در آثار اخیر او طاووسی حضور دارد که نقاش از آن به «من دیگر» تعبیر می کند.تکنیک امید معصومی اکرلیک و میکس مدیا (acrylic وmixmedia ) است. «ماهی» و «چمن» شاخصه‌های آثار اوست.

ین دو هنرمند در نمایشگاه‌های گروهی حضور و پیش از این هر یک ، یکبار تجربه نمایشگاه انفرادی را داشته اند .



نمایشگاه نقاشی های لاله فیروزی و امید معصومی از هفتم تا 12 اسفند در نگارخانه شیرین واقع در فرماینه، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، پلاک 22 دایر است و علاقه مندان می توانند همه روزه به جز دوشنبه‌ها از ساعت 11صبح تا 8 شب از آن دیدن نمایند.

