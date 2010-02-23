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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۷

طاووس‌ها و ماهی‌ها در نگارخانه شیرین

طاووس‌ها و ماهی‌ها در نگارخانه شیرین

نمایشگاه نقاشی لاله فیروزی و امید معصومی با استفاده از نقش طاووس‌ها و ماهی‌ها در نگارخانه شیرین برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 10 تابلو از هر از هنرمند روی دیوار می رود که برخی از آثار آنها به جهت کثرت رنگ‌ها و فضای شلوغ و پرهیجان به یکدیگر نزدیک‌تر هستند.


لاله فیروزی که شش اثر روی مقوا 50×70 و چهار اثر روی بوم 100×150 خود را در نگارخانه شیرین به نمایش می‌گذارد، متولد 1362 است. تکنیک آثار او اکرلیک و میکس مدیا (acrylic و mixmedia ) است. در آثار اخیر او طاووسی حضور دارد که نقاش از آن به «من دیگر» تعبیر می کند.تکنیک امید معصومی اکرلیک و میکس مدیا (acrylic وmixmedia ) است. «ماهی» و «چمن» شاخصه‌های آثار اوست.

ین دو هنرمند در نمایشگاه‌های گروهی حضور و پیش از این هر یک ، یکبار تجربه نمایشگاه انفرادی را داشته اند .


نمایشگاه نقاشی های لاله فیروزی و امید معصومی از هفتم تا 12 اسفند در نگارخانه شیرین واقع در فرماینه، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، پلاک 22 دایر است و علاقه مندان می توانند همه روزه به جز دوشنبه‌ها از ساعت 11صبح تا 8 شب  از آن دیدن نمایند.

کد مطلب 1039656

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