به گزارش خبرنگار مهر از هالیوود ریپورتر میچل روی رئیس موسسه تله فیلم کانادا، نهاد دولتی سینمای این کشور اعلام کرد موسسه تحت مدیریتش قصد دارد تا با کاهش مالیات دستمزد بازیگران نامدار هالیوودی که در فیلم های کانادایی به ایفای نقش می‌پردازند، آنان را به حضور در محصولات سینمایی این کشور ترغیب کند.



روی معتقد است حضور هر چه بیشتر ستارگان هالیوود در فیلمهای کانادایی فروش این فیلمها را افزایش داده و موجب شکوفایی صنعت سینما در این کشور می‌شود. او در این زمینه گفت: ادامه وضعیت با شرایط کنونی ناممکن است و ما ناچاریم که تغییراتی به وجود آوریم . تغییرات ما می‌تواند شوکی در صنعت راکد سینمای کانادا به وجود آورد و این برای ما لازم است.



بر اساس قوانین جاری یک نفر از دو بازیگر اصلی یک فیلم کانادایی حتما باید تبعه این کشور باشند. از سوی دیگر اتحادیه بازیگران کانادا به تغییر احتمالی این قانون به شدت معترض است. استفن ودل مدیر اجرایی اتحادیه بازیگران کانادا نیز در این باره معتقد است: استفاده از پول مالیات دهندگان کانادایی برای استخدام بازیگران هالیوودی نه تنها کار غلطی است که قبلا هم در دهه 1970 تجربه شده و شکست خورده است.



وی افزود گمان می‌کنم آقای روی اطلاع ندارند که گروهی از معتبرترین ستارگان هالیوود در اصل کانادایی هستند.



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