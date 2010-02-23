رصد کامل خلیج فارس با رادار OTH ساخت دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سهراب پور صبح امروز سه شنبه در مراسم افتتاح سمینار فناوری سیستمهای راداری به بیان فعالیتهای این دانشگاه در حوزه رادار پرداخت و خاطرنشان کرد: رادار OTH یکی از دستاوردهای این دانشگاه است که در خلیج فارس نصب و راه اندازی شده است و قادر است از شمالی ترین نقطه تا جنوبی ترین آن را رصد کند.

وی به همکاریهای علمی دانشگاهها با دولت اشاره کرد و اظهار داشت: ساخت ناوچه جماران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و ساخت ناوچه سینا با همکاری همه دانشگاهها انجام شد.

سهراب پور یکی از برنامه های این دانشگاه در حوزه سیستم های راداری را ایجاد پژوهشکده با همکاری دانشگاهیان و صنایع دفاع ذکر کرد و افزود: این اقدام باعث می شود که نخبگان جایگاه مناسبی برای تحقیقات در این حوزه داشته باشند.

رئیس دانشگاه شریف، این دانشگاه و دانشگاه صنعتی اصفهان را از اولین دانشگاههایی نام برد که اقدام به راه اندازی رشته هایی در حوزه فناوری رادار کرده اند و ادامه داد: این دو دانشگاه جزء اولین دانشگاههایی در کشور هستند که اقدام به راه اندازی رشته رادار در مقطع کارشناسی ارشد کردند. علاوه بر این دانشگاه صنعتی شریف اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های جنگ الکترونیک و مخابرات رادار کرده است.

وی کادر گروه مخابرات دانشگاه صنعتی شریف را ازقوی ترین گروهها در کشور معرفی کرد و یادآور شد: در حال حاضر هفت شرکت خصوصی برآمده از دانشگاه صنعتی شریف هستند و فعالیتهای آنها به گونه ای بوده است که تاکنون بیش از 90 درصد پروژه های راداری بخش خصوصی توسط اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف اجرایی شده است.