به گزارش خبرنگار مهر، فرید عامری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به واردات روزانه 20.7 میلیون لیتر بنزین از ابتدای سالجاری، گفت: متوسط واردات این فرآورده نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 200 هزار لیتر ماهش یافته است.

وی همچنین متوسط واردات گازوئیل در 11 ماه نخست امسال را 7 میلیون لیتر در روز عنوان کرد و افزود: واردات این حامل انرژی نیز در سالجاری حدود 3.2 میلیون لیتر کاهش یافته است.

افزایش 2.2 میلیارد لیتری مصرف سوخت مایع در نیروگاهها

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی در کشور، بیان کرد: در حال حاضر موجودی ذخیره سازی نفت سفید در انبارهای شرکت نفت یک میلیارد لیتر است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به ذخیره سازی 2 میلیارد لیتر گازوئیل در انبارهای شرکت ملی نفت، تبیین کرد: حجم ذخیره سازی این فرآورده نفتی نسبت به سال گذشته حدود 600 میلیون لیتر افزایش یافته است.

وی با اشاره به ذخیره سازی 520 میلیون لیتر نفت کوه در انبارهای شرکت نفت، تصریح کرد: حجم ذخیره سازی این سوخت مایع نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 100 میلیون لیتر افزایش یافته است.

عامری با بیان اینکه متوسط مصرف گازوئیل در نیروگاههای کشور تاکنون 4.6 میلیارد لیتر بوده است، اظهار داشت: مصرف این فرآورده نفتی از ابتدای امسال بیش از 1.2 میلیارد لیتر بیشتر از سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به تحویل 7.7 میلیارد لیتر نفت کوه به نیروگاهها از ابتدای سالجاری تاکنون، اعلام کرد: میزان تحویل نفت کوه به نیروگاههای کشور نسبت به سال گذشته حدود یک میلیارد لیتر افزایش را نشان می دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه از ابتدای امسال بیش از 12 میلیارد و 250 میلیون لیتر سوخت مایع به واحدهای نیروگاهی تحویل داده شده است، بیان کرد: در مجموع مصرف فرآورده های نفتی در نیروگاهها نسبت به سال گذشته 2.2 میلیارد لیتر افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین با بیان اینکه هم اکنون یک میلیارد و 450 میلیون لیتر گازوئیل در مخازن نیروگاههای کشور ذخیره سازی شده است، تبیین کرد: میزان ذخیره سازی گازوئیل در نیروگاهها 500 میلیون لیتر رشد داشته است.

وی با اشاره به ذخیره سازی 2 میلیارد لیتر نفت کوه در نیروگاهها، گفت: میزان ذخیره سازی نفت کوره نیز در این واحدها نسبت به سال گذشته حدود 800 میلیون لیتر افزایش را نشان می دهد.

ساخت 45 جایگاه جدید CNG تا پایان اسفند

به گزارش مهر، عامری در ادامه در خصوص آخرین وضعیت ساخت و توسعه جایگاههای CNG، توضیح داد: در حال حاضر تعداد یکهزار و 150 جایگاه CNG در کشور در مدار بهره برداری قرار دارد، ضمن آنکه هم اکنون تعداد 769 جایگاه تک منظوره و دو منظوره CNG در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال 35 جایگاه جدید CNG به بهره برداری می رسد، گفت: هم اکنون در 90 درصد شهرهای کشور هیچ گونه مشکلی در عرضه CNG به خودروهای گاز سوز وجود ندارد ضمن آنکه برنامه های برای توسعه جایگاه CNG در 8 کلانشهر کشور در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تعداد کل نازلهای فعال CNG را 6 هزار و 770 نازل دانست و افزود: یکی از مشکلات ایجاد صف در جایگاههای CNG در تهران و برخی از شهرهای بزرگ ارزش افزوده قیمت زمین است.

وی همچنین با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با شهرداری تهران برای تخصیص 60 زمین برای ساخت جایگاههای CNG، بیان کرد: همچنین در طرحی قصد اضافه کردن 110 نازل جدید در 27 جایگاه CNG تهران را داریم.

افزایش فروش بنزین آزاد با کاهش سهمیه ها

وی در ادامه با بیان اینکه در بهمن ماه امسال متوسط فروش بنزین 400 تومانی به 6 میلیون لیتر در روز افزایش یافت، گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان اسفند ماه امسال متوسط فروش بنزین آزاد به 10 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ گونه تصمیم در مورد سرنوشت بنزین در سال 89 گرفته نشده است، تبیین کرد: هم اکنون تعیین قیمت بنزین و تبعات آثار قیمتی در دولت در حال بررسی است.

کاهش 30 درصدی تبخیر بنزین در جایگاهها

به گزارش مهر، عامری در ادامه با اشاره به تجهیز یکهزار و 900 جایگاه سوخت به طرح جمع آوری بخارات بنزین، بیان کرد: همچنین تجهیز 600 جایگاه جدید نیز در دست اقدام است.

وی با اشاره به نصب تجهیزات در 2 هزار و 570 نفتکش جاده پیما، بیان کرد: پیش بینی می کنیم نصب تجهیزات بخرات بنزین (کهاب) در یکهزار و 530 نفتکش جدید انجام شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: با اجرای این طرح تاکنون میزان تبخیر بنزین در جایگاهها حدود 30 درصد کاهش یافته است.

فروش اینترنتی 3 میلیارد سوخت در بهمن

وی در ادامه با اشاره به فروش سه میلیارد لیتر سوخت مایع از طریق سامانه اینترنتی در بهمن ماه امسال، اظهار داشت: در مجموع در این مدت یک میلیارد و 323 میلیون فرآورده نفتی از طریق اینترنت عرضه شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین با اشاره به تجهیز 612 جایگاه سوخت به سامانه پرداخت الکترونیکی، تبیین کرد: تا پایان اسفند ماه امسال نیز تعداد جایگاهها به 700 مورد افزایش می یابد.

آغاز طرح نظارت نوروزی از 25 اسفند

این مقام مسئول با بیان اینکه از دوم تا 15 اسفند ماه سالجاری گروهای نظارتی از کلیه جایگاههای سوخت کشور بازدید به عمل می آورند، اظهار کرد: همچنین از 25 اسفند ماه طرح نظارت نوروزی کشور در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در ایام نوروزی دو هزار نفتکش جاده پیما به طور دائم اقدام به تامین و توزیع فرآورده های نفتی در سراسر کشور می کنند، خاطر نشان کرد: در ایام نوروز برای افزایش عرضه سوخت مایع تعدادی جایگاه سیار در سطح جزیره کیش و قشم راه اندازی خواهد شد.