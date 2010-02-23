جزئیات تعیین سقف اعتبارات جاری و عمرانی 12 ماهه

به گزارش خبرنگار مهر، این صورت جلسه به امضای ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سید رحمت الله اکرمی معاون هزینه و خزانه داری کل کشور، رحیم ممبینی معاون امور بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، غلامرضا امین رفتاری سرپرست اداره کل خزانه، عباس عباسی سرپرست اداره نظارت بر اجرای بودجه و سید حسن امیر احمدی مدیرکل دفتر هماهنگی، تلفیق و تخصیص بودجه رسیده است.

کمیته تخصیص اعتبار، موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور تشکیل و با توجه به پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و همچنین مفاد ضوابط اجرایی و ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، سقف تخصیص اعتبارات دوازده ماهه سال 1388 را به شرح زیر تعیین کرد:

الف: اعتبارات هزینه ای ملی دستگاههای موضوع بند "2" ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 کل کشور تا معادل مبالغ مندرج در جداول شماره (1) و (2) پیوست، تعیین و پرداخت اعتبار بر اساس موافقتنامه مبادله شده، با درخواست دستگاه اجرایی راسا توسط خزانه انجام می شود.

1. تخصیص ردیف متفرقه "9-550000" تا سقف پرداختی خزانه بابت حقوق و مزایای مستمر دوازده ماهه کارکنان دستگاههای ملی و استانی مشمول بر اساس ضوابط و قانون خدمات مدیریت کشوری تعیین می شود.

در صورت هرگونه تغییر در هزینه های مستمر و غیر مستمر بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی ردیف یاد شده و همچنین جابجایی اعتبار بین فصول هزینه و ابلاغ به وزارت امور اقتصادی و دارایی، درصدهای مندرج در جداول شماره (1) و (2) ملاک سقف تخصیص ردیف ها خواهد بود.

2. تخصیص ردیفهای متفرقه در این دوره بر اساس موافقتنامه مبادله شده، با درخواست دستگاه اجرایی تا معادل درصدهای مندرج در جدول شماره (3) تعیین و راسا توسط خزانه پرداخت می شود.

3. تخصیص اعتبارات دستگاهها و ردیفهای درآمد- هزینه ای با رعایت نسبتهای مقرر در قوانین مربوط و متناسب با میزان درآمد واریز شده در سقف اعتبار ابلاغی، بر اساس موافقتنامه مبادله شده و با رعایت مفاد بند "59" ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور راسا توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.

4. تخصیص اعتبارات ردیف "1-510000" هزینه های پیش بینی نشده بر اساس مصوبات هیئت وزیران و پس از مبادله موافقتنامه ، راسا توسط خزانه تا مبلغ مندرج در مصوبات هیئت وزیران و تا سقف درصد تخصیص مندرج در جدول شماره (3) پرداخت خواهد شد.

5. تخصیص اعتبار ردیف های متفرقه مربوط به سود و کارمزد تضمین شده وام ها و اوراق مشارکت مندرج در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 تا معادل ارقام سررسید شده تعیین، و پرداخت وجه با درخواست دستگاه اجرایی یا بانک مرکزی حسب مورد در سررسید (حداکثر تا میزان ابلاغی) ، راسا توسط خزانه انجام می شود .

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جدول سررسید بازپرداخت سود و کارمزد تضمین شده وام ها و اوراق مشارکت تا پایان سال جاری را برای یکبار تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد نمود.

6. تخصیص اعتبار ردیف های جمعی- خرجی تا معادل اعتبار ابلاغی و بر اساس موافقتنامه مبادله شده، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می شود.

ب: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

1. تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی قانون بودجه سال 1388 بر اساس موافقتنامه مبادله شده و به شرح درصدهای مندرج در جدول شماره (4) پیوست تعیین می شود.

تخصیص اعتبار طرح های مهم و طرح هایی که در سال 1388 به بهره برداری می رسند در جدول مذکور منظور شده است و لذا رعایت اولویت تخصیص اعتبار به این طرح ها به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.

2. تخصیص اعتبارات ردیف " 2- 510000" هزینه های پیش بینی نشده سرماه ای بر اساس مصوبات هیئت وزیران و موافقتنامه مبادله شده، تا مبلغ مندرج در مصوبات هیئت وزیران و تا سقف درصد تخصیص اعتبار مندرج در جدول شماره (3) راسا توسط خزانه پرداخت خواهد شد.

3. تخصیص اعتبارات ردیف ها و طرح های عمرانی درآمد- هزینه ای پس از تایید واریز به حساب خزانه متناسب با درصدهای مقرردر قوانین مربوط و متناسب با میزان درآمد وصولی، در سقف اعتبار ابلاغی و پس از مبادله موافقتنامه و با رعایت مفاد بند "59" ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و در مورد طرح های وامی پس از واریز به حساب بانکی دستگاه اجرایی ذیربط و اعلام مراتب توسط سازمان سرمایه گذاری به خزانهف راسا توسط خزانه مورد اقدام قرار می گیرد.

4. تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به ردیف های متفرقه بر اساس موافقتنامه مبادله شده تا معادل درصدهای مندرج در جدول شماره (3) پیوست تعیین و بر اساس درخواست دستگاه اجرایی راسا توسط خزانه پرداخت می شود.

5. تخصیص طرح مقاوم سازی مدارس به شماره طبقه بندی "30146306" بر اساس مبالغ واریزی به حساب خزانه موضوع ردیف "310309" و طرح سازمان سنجش آموزش کشور به شماره طبقه بندی "30146013" حداکثر تا سقف نود و پنج و هشت دهم درصد (95.8 درصد) اعتبار طرح های یاد شده تعیین می شود.

6. در راستای اجرای جز (ج) بند (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تعیین سهم تخصیص اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاههای اجرایی اصلی به شرکت های دولتی تابعه و پرداخت ، منوط به ارائه برنامه زمانبندی فروش اموال که به تایید دولت رسیده است می باشد.

ج: اعتبارات تمکل دارایی های مالی

سقف تخصیص اعتبارات تملک دارایی های مالی تا معادل مبالغ سررسید شده تعیین و بر اساس موافقتنامه مبادله شده توسط خزانه پرداخت می شود. ضمنا تخصیص اعتبار جزء های (1) و (2) ردیف "104000" تا معادل نود و پنج و هشت دهم درصد (95.8 درصد) اعتبار تعیین می شود.

د: استانها

مبانی تخصیص اعتبار استان ها به شرح زیر است.

1- تخصیص اعتبارات هزینه ای شامل:

1-1- صد درصد (100 درصد) اعتبارات حقوق و مزایای مستمر در دستگاههای مشمول.

1-2- نود درصد (90 درصد) اعتبارات سایر هزینه ها (پس از کسر حقوق و مزایای مستمر) در دستگاههای مشمول.

1-3- نود و شش درصد (96 درصد) اعتبارات فصول (1) و (6) و نود درصد (90 درصد) اعتبارات سایر فصول در دستگاههای غیر مشمول به شرح جدول شماره (5)

2- تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای:

2-1- از محل 2 درصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی معادل (95.8 درصد).

2-2- از محل سایر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ، معادل هفتاد و پنج (75) درصد و بابت موارد خاص (مصوبات هیئت وزیران و ...) استانهای کرمانشاه، خوزستان، قم، معادل نود و پنج و هشت دهم (95.8 درصد) و مبالع زیر نیز به سقف تخصیص استانهای ذیربط (علاوه بر 75 درصد) اضافه می شود.

- استان همدان 40000 میلیون ریال معادل سه و هشتاد و نه صدم (3.89) درصد

- استان قزوین 2000 میلیون ریال معادل سی و سه صدم (0.33) درصد

- استان گلستان 10000 میلیون ریال معادل یک و نه صدم (1.09) درصد

- استان مرکزی 5000 میلیون ریال معادل پنجاه و چهار صدم (0.54 ) درصد

ه: توضیحات ضروری

1. وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس سقف های تعیین شده در این صورتجلسه راسا نسبت به پرداخت اعتبار تخصیصی موضوع این صورتجلسه به دستگاههای اجرایی ذیربط با رعایت مقررات اقدام می نماید.

2. سقف تعیین شده برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی مندرج در جدول (4) بر اساس نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط بین طرح های مربوط توزیع و راسا توسط خزانه پرداخت می شود.