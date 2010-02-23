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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۸

9 روز به عنوان روز گرگان پیشنهاد شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: کمیته فنی نامگذاری شورای شهر گرگان 9 روز را به عنوان روز گرگان پیشنهاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دلیل اهمیت شهر گرگان در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی و تاریخی پیشنهاد بررسی تعیین روزی به نام گرگان در شورای شهر به تصویب رسید.

به منظور بررسی کارشناسی نامگذاری روز گرگان مقرر شد این موضوع در جلسه کمیته فنی نامگذاری شورای شهر به بحث و تبادل نظر گذاشته شود .

روز 20 شهریور 1314 به نام روز تصویب نامگذاری شهر گرگان ، ورود حضرت امام حسن عسکری (ع) به گرگان ،روز تاسیس بلدیه (شهرداری) شهر گرگان و معرفی اولین شهردار این شهر، روز تولد فخرالدین اسعد گرگانی از روزهای پیشنهادی برای روز گرگان است.

همچنین روز پنجم آذر، روز نوسازی شهر گرگان با احداث خیابان امام خمینی (ره) و میدان شهرداری ، روز ورود ابوعلی سینا به گرگان، روز استان شدن گرگان و روز تولد هر یک از مشاهیر گرگان با پسوند گرگانی از دیگر روزهای پیشنهادی اعلام شد.

از بین این اسامی پس از بررسی و تایید سه نام برگزیده و یکی از روزهای پیشنهادی در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر به تصویب خواهد رسید.

به براساس اعلام شورای شهری گرگان، متخصصان، کارشناسان، محققان و مورخان می توانند پیشنهادهای خود را در زمینه نامگذاری روزی به نام گرگان در اختیار کمیته فنی نامگذاری شورای شهر قرار دهند.

کد مطلب 1039672

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