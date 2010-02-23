11 هزار هکتار از مزارع تحت پوشش مدیریت جامع مزارع آرمانی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین مرادیان ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه همه ساله در استان زنجان نزدیک 300 هزار هکتار گندم دیم و 25 هزار هکتار گندم آبی کشت می شود، افزود: با اجرای پروژه مدیریت جامع مزارع آرمانی با هدف به کارگیری عوامل مطلوب موثر در تولید که با بهره گیری از دانش تحقیقاتی و بومی هر منطقه در قالب ساماندهی مشخص در یک واحد زراعی مدیریت می شود.

وی ادامه داد: با تاثیر این پروژه در مراحل آماده سازی زمین، کاشت و برداشت محصول گندم و انتقال دانش فنی کارشناسان به زارعین، شاهد افزایش عملکرد در واحد سطح و اقتصادی نمودن محصول کشاورزان و نیل به خودکفایی خواهیم بود.

مردایان افزود: جهت گیری برای رهایی از وابستگی و پایداری در خودکفایی، محور اصلی برنامه ریزی گندم در سال زراعی 89-88 است و در این راستا، پروژه مدیریت جامع مزارع آرمانی در طرح خودکفایی گندم به منظور رسیدن به تولید پایدار برنامه ریزی و اجرا شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه گندم به عنوان یکی از مهمترین محصولات اساسی کشاورزی، سهم بسزایی در تامین نیاز غذایی مردم دارد افزود: نان حاصل از گندم از دیرباز جزء عمده ترین کالاهای مصرفی در سبد غذایی خانوار بوده است؛ به طوری که بر اساس برآوردهای انجام شده بیش از 50 درصد متوسط انرژی دریافتی هر نفر در طول روز از طریق نان تامین می شود.

مردایان گفت: اقدامات انجام شده در سالهای اخیر در راستای افزایش تولید گندم و رسیدن به خودکفایی در این محصول استراتژیک منجر به عدم واردات از سال 86 و ادامه آن تا سال 87 شد.