بازیکنان و هوارداران مس باید در بازیهای آسیایی متحد شوند

مهدی تاج در حاشیه سفر خود به کرمان که به منظور بررسی وضعیت تیم مس برای بازی مقابل الاهلی انجام شد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: اسامی بازیکنان لیست اعلام شده از سوی قطبی را گذاشته ایم بعد بازی چهارشنبه اعلام کنیم تا بازیکنان تیمها روحیه بیشتری داشته باشند.

وی همچنین افزود: تیم مس کرمان به عنوان یکی از نمایندگان ایران در جام باشگاههای آسیا حکم تیم ملی را برای ما دارد و برد تیم مس دربازی مقابل الاهلی برای فدراسیون اهمیت زیادی دارد.

عدم ثبات فنی و مدیریتی مس را ضعیف کرده است

وی یادآور شد: تیم مس سال گذشته یکی از بهترین تیمهای ایران بود امسال هم بازیکنان بسیار خوبی دارد اما انگار با هم نتیجه نمی دهند فکر می کنم به دلیل تغییرات زیاد در مربیگری و مدیریت این باشگاه باشد که اخیرا من هماهنگی بیشتری در این تیم می بینم و به ثبات خوبی رسیده است.

تاج با اشاره به جلسه دو ساعته با بازیکنان و لوکا بوناچیچ به صورت جداگانه گفت: به بازیکنان اطمینان دادیم که شرایط خوبی در مس وجود دارد و آنها باید بیشترتحمل داشته باشند و من فکر می کنم تیم مس رو به بهبود است و اگر این بازی را ببرند از بحران لیگ هم بیرون می آیند و در مورد برخی مسائل مدنظر نیز با لوکا صحبت کردم چرا که از قبل با وی آشنایی داشتم.

وی گفت: در صحبت با مدیر عامل باشگاه مس وی به کمبود بازیکن در برخی پستها اشاره کرد و قرار شد با استفاده از مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون برای جذب بازیکن مورد نظر وی همکاری شود.

تاج همچنین افزود: صعدمحمدی مدیر صنایع مس نیز پاداش بسیار خوبی برای برد در این بازی تعیین کرده که حرکت خوبی است و من نیز به برد مس در این برای خوشبین هستم.

وی گفت: تغییر مدیریت به شکلی که در مس اتفاق افتاده باعث ضعف تیم تا مرحله نزدیک به حذف از لیگ برتر شده و ثبات تیم را از بین برده ولی مدیریت فعلی هماهنگی خوبی با تربیت بدنی و هیئت فوتبال دارد و می تواند بیانگر روزهای خوب برای مس باشد.

وی درباره حضور خبرنگران زن در ورزشگاهها نیز گفت: باید از یک جایی این حرکت آغاز شود و یکی از الزامات AFC نیز همین بحث است اما با توجه به اینکه ورزشگاههای ما شرایط خاصی دارد امکان حضور بانوان در ورزشگاه نیست امیدوارم با ساخت ورزشگاهها مناسبتر به زودی شاهد حضور بانوان خبرنگار و حتی دیگر بانوان برای تماشای بازی باشیم.