ناتو بزرگترین دشمن خودش در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره نوشت: حملات هوایی ناتو به افغانستان به سمبلی برای استبداد و زورگویی های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این کشور تبدیل شده است. مرگ هر غیر نظامی در افغانستان افغانها را به طرف ارتش طالبان سوق می دهد.

در ادامه آمده است: ناتو خود بزرگترین دشمن خودش در افغانستان است. اخیرا 27 افغان که احتمالا همه غیرنظامی بودند در یک حمله هوایی ناتو کشته شدند. این حادثه از بدترین حوادث بعد از بمباران قندوز به شمار می آید.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: افغانها افراد فرصت طلبی هستند و تجربه جنگ های طولانی مدت در کشورشان به آنها یاد داده است که شانس زندگی آنها در جبهه جناح قدرتمندتر بالا می رود.

نویسنده در پایان با تاکید بر اینکه حملات هوایی ناتو در افغانستان ریسک بالایی دارد نوشت: این حملات به سمبلی برای زورگویی و استبداد ناتو تبدیل شده است. امنیت در افغانستان با هواپیماهای ناتو برقرار نمی شود.