نامزدهای دریافت تندیس حافظ معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نامزدهای دریافت تندیس حافظ یازدهمین جشن سینمایی دنیای تصویر در بخشهای مختلف عبارتند از:

• بهترین فیلم:

آتش سبز (قاسم قلی‌پور)

آواز گنجشک‌ها ( مجید مجیدی‌)

اتوبوس شب (مهدی همایونفر)

دایره زنگی ( سیدجمال ساداتیان‌)

فرزند خاک ( احمد میرعلایی‌)

• بهترین کارگردان

محمدرضا اصلانی (آتش سبز)

کیومرث پوراحمد (اتوبوس شب)

محمدحسین لطیفی (روز سوم)

مجید مجیدی (آواز گنجشک‌ها)

رضا میرکریمی (به همین سادگی)

• بهترین فیلمنامه

محمدرضا گوهری (فرزند خاک)

کیومرث پوراحمد (اتوبوس شب)

فرهاد توحیدی (پاداش سکوت)

اصغر فرهادی (دایره زنگی)

مجید مجیدی و مهران کاشانی (آواز گنجشک‌ها)

• بهترین بازیگر مرد

صابر ابر (دایره زنگی)

پژمان بازغی (ریسمان‌ِ باز)

حامد بهداد (روز سوم)

پرویز پرستویی (پاداش سکوت)

خسرو شکیبایی (اتوبوس شب)

مهرداد صدیقیان (اتوبوس شب)

فرهاد قائمیان (دعوت)

رضا کیانیان (همیشه پای یک زن در میان است)

رضا ناجی (آواز گنجشک‌ها)

احمد نجفی (گرداب)

• بهترین بازیگر زن

گلاب آدینه (آرامش در میان مردگان)

پانته‌آ بهرام (بچه‌های ابدی)

گوهر خیراندیش (دایره زنگی)

بهاره رهنما (دایره زنگی)

مریلا زارعی (دعوت)

هنگامه قاضیانی (به همین سادگی)

مهتاب کرامتی (آتش سبز)

باران کوثری (دایره زنگی)

مهتاب نصیرپور (فرزند خاک)

آنا نعمتی (زن دوم)

• بهترین فیلمبرداری

مهدی جعفری (اتوبوس شب)

فرج حیدری (پارک‌وی)

حمید خضوعی ابیانه (پابرهنه در بهشت)

علیرضا زرین‌دست (سنگ کاغذ قیچی)

تورج منصوری (آواز گنجشک‌ها)

• بهترین تدوین

کیومرث پوراحمد و بهرام دهقانی (اتوبوس شب)

سعید حاجی‌میری (انعکاس)

حسن حسندوست (آواز گنجشک‌ها)

کاوه ایمانی و رضا شیروانی (روز سوم)

هایده صفی‌یاری (دایره زنگی)

• بهترین موسیقی متن

فردین خلعتبری (اتوبوس شب)

محمدرضا درویشی (آتش سبز)

حسین علیزاده (آواز گنجشک‌ها)

محمدرضا علیقلی (به همین سادگی)

آریا عظیمی‌نژاد (پارک‌وی)

• بهترین طراحی صحنه و لباس

عباس بلوندی (فرزند خاک)

مجید لیلاجی (پابرهنه در بهشت)

علی مربی (اتوبوس شب)

ژیلا مهرجویی و شعله نواب‌تهرانی (آتش سبز)

اصغر نژادایمانی (آواز گنجشک‌ها)

• بهترین چهره‌پردازی

محسن بابایی (فرزند خاک)

علی سام‌خواه (روز سوم)

مهری شیرازی (اتوبوس شب)

سعید ملکان (آواز گنجشک‌ها)

محسن ملکی (آتش سبز)

• بهترین صدا

بهمن اردلان (صدابرداری و صداگذاری دایره زنگی)

مسعود بهنام و حسین ابوالصدق (صداگذاری اتوبوس شب)

بهروز معاونیان (صدابرداری روز سوم)

مهران ملکوتی (صدابرداری به همین سادگی)

محمدرضا دلپاک (طراحی و ترکیب صدای آواز گنجشک‌ها)

• سایر جوایز

علا‌وه بر جوایز بخش‌های مذکور دو تندیس حافظ نیز با عناوین جایزه فعالیت پربار در عرصه‌ ادبیات سینمایی و جایزه ویژه‌ هیئت داوران اهدا می‌شود.



یازدهمین جشن دنیای تصویر 14 اسفند در برج میلاد برگزار می‌شود.