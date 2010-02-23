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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۱

جذب چهار هزار تن مواد غذایی سهمیه محرم و صفر در خراسان رضوی

جذب چهار هزار تن مواد غذایی سهمیه محرم و صفر در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: چهار هزار تن مواد غذایی سهمیه محرم صفر و تنظیم بازار در استان جذب شد.

محمد رضا موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بیش از چهار هزار تن مواد غذایی سهمیه محرم و صفر و تنظیم بازار در استان جذب شده است.
 
معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: طی این مدت چهار هزار و 285 تن انواع مواد غذایی شامل برنج ، روغن نباتی و قند و شکر به منظور توزیع بین هیئت های مذهبی و مساجد و نیز توزیع در شبکه طرح تنظیم بازار جذب شد.

وی افزود: از این میزان هزار تن بین هیئتهای مذهبی و مساجد استان توزیع شد و بقیه سهمیه به منظور پوشش شبکه توزیع طرح تنظیم بازار تا پایان سال در شبکه توزیع قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1039684

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