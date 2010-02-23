مجازاتهای جایگزین زندان بزرگترین گام در تحقق جامعه اسلامی است

بهمن کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته مجرمان جرائم سبک به جای زندان به خدمات اجباری اجتماعی در خارج از زندان محکوم می شوند گفت: این اقدام موجب کاهش هزینه های دولت و همچنین تنبیه مجرمان با ابزارها فرهنگی و اجتماعی می شود.



وی در ادامه تصحیح قانون مجازاتهای اسلامی را گامی بزرگ در سیستم قضایی کشور عنوان کرد و افزود: امید است با تصویب اصلاح قانون مجازاتهای اسلامی در کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی در آینده ای نزدیک شاهد کاهش آمار زندانیان در سطح کشور باشیم.



رئیس کانون وکلای ایران در پاسخ به این سوال که آیا فرهنگ جامعه توان پذیرش زندانیان را در امور اجتماعی دارد گفت: زندانی کردن افراد دردی از جامعه دوا نمی کند و پذیرش زندانیان در امور خدمات اجتماعی نیازمند فرهنگ سازی عمومی در سطح جامعه است.



وی گفت: با توجه به اینکه دولت هزینه هنگفتی برای نگهداری زندانیان در زندانهای کشور پرداخت می کند جایگزین کردن احکام قضایی می تواند غیر از صرفه جویی اقتصادی دولت را در انجام پروژه های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و... یاری کند.

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